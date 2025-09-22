Nhiều diễn biến quan trọng trên chính trường Mỹ

AP hôm qua đưa tin bang California (Mỹ) đã trở thành tiểu bang đầu tiên trên cả nước cấm hầu hết đặc vụ thực thi pháp luật liên bang che mặt khi thực hiện nhiệm vụ. Dự luật được Thống đốc California Gavin Newsom ký ban hành ngày 20.9, quy định các viên chức không được che mặt, phải xác định danh tính bằng tên và số hiệu.

Đây được xem là phản ứng trực tiếp của chính quyền tiểu bang trước hoạt động bắt giữ người nhập cư do Cơ quan Hải quan và Di trú Mỹ (ICE) thực hiện những tháng qua. Trong nhiều vụ bắt giữ, các đặc vụ ICE che kín mặt, không đeo phù hiệu và áp giải người lên những chiếc xe không biển số. Ông Newsom khẳng định sẽ ngăn chặn tình trạng này tiếp diễn.

Dù vậy, hiện chưa rõ California sẽ thực thi luật này ra sao. Quyền Biện lý Quận Trung tâm California Bill Essayli khẳng định tiểu bang không thể vượt quyền để áp quy định cho cơ quan liên bang, mà cần sự phê chuẩn của quốc hội. Bà Tricia McLaughlin, trợ lý Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, nói lệnh cấm giấu danh tính sẽ đặt các viên chức vào tình thế nguy hiểm, khiến họ có thể bị nhắm đến để gây hấn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong sự kiện tại bang Virginia (Mỹ) ngày 20.9 ẢNH: REUTERS

Trong một diễn biến khác tại Quốc hội Mỹ, các nghị sĩ đang đối diện kịch bản không thể thông qua dự luật chi tiêu trước hạn chót 30.9, khi đó chính phủ sẽ phải đóng cửa. Thời gian còn trở nên cấp bách hơn khi quốc hội nghỉ họp tuần này. Trước tình hình bế tắc, đảng Dân chủ đã đề nghị có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cụ thể, hai lãnh đạo Dân chủ ở thượng viện và hạ viện là ông Schuck Schumer và ông Hakeem Jeffries, ngày 20.9 đã đại diện đảng gửi yêu cầu gặp Tổng thống Trump, sau khi dự luật chi tiêu tạm thời để tránh đóng cửa chính phủ không được thượng viện thông qua, Politico đưa tin.

Phía đảng Dân chủ đã đưa vào dự luật điều khoản gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế, cũng như đòi đảo ngược việc cắt giảm ngân sách cho chương trình y tế Medicaid, nhưng đảng Cộng hòa không đồng ý. Nhà Trắng chưa bình luận về thư yêu cầu do đảng Dân chủ gửi tổng thống. Trong khi đó, Tổng thống Trump hôm 19.9 nói "đất nước có thể phải đóng cửa một thời gian" nhưng hoạt động của quân đội, an sinh xã hội và nhiều lĩnh vực khác vẫn sẽ được bảo đảm.

Ông Trump công bố 'thẻ vàng nhập cư' từ 1 triệu USD, tăng phí thị thực H-1B

Mỹ làm rõ về mức phí mới thị thực H-1B Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 20.9 thông tin mức phí 100.000 USD đối với thị thực (visa) lao động tạm thời H-1B cho người nước ngoài chỉ thu một lần đối với người làm visa mới, không phải người gia hạn hay đã có visa. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19.9 ký sắc lệnh quy định các công ty tại Mỹ phải đóng 100.000 USD cho mỗi lao động nước ngoài đến nước này làm việc theo diện H-1B. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick nói sẽ thu phí mỗi năm nhưng Thư ký báo chí Nhà Trắng Leavitt sau đó đã làm rõ thông tin này.