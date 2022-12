Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc cam kết tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc phối hợp tổ chức với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, doanh nghiệp hai nước.

Việt Nam sẽ nâng cao năng lực nội tại

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn qua diễn đàn này, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước bước sang trang mới tươi sáng hơn, thành công hơn, kịp thời hơn.

Trong bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam vẫn giữ được ổn định vĩ mô, kinh tế phục hồi tốt sau đại dịch. Đặc biệt, với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, môi trường đầu tư kinh doanh trung và dài hạn được các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực, cơ hội đầu tư tại Việt Nam rất rộng mở. Đó là lý do giúp Việt Nam thu hút được 400 tỉ USD vốn đăng ký từ 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, vào nhóm 20 quốc gia thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu thế giới. Đó cũng là lý do doanh nghiệp Hàn Quốc là đối tác hàng đầu của Việt Nam về FDI với khoảng 80 tỉ USD vốn đăng ký, đứng thứ 2 về thương mại với tổng kim ngạch năm 2022 đạt khoảng 90 tỉ USD, phấn đấu 2030 sẽ đạt 150 tỉ USD.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ Việt Nam tập trung vào chuyển đổi kinh tế số, tăng trưởng xanh, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để hội nhập sâu rộng, tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; chuyển sang hợp tác với nguồn FDI có chất lượng cao.

Việt Nam sẽ đầu tư mạnh mẽ kết cấu hạ tầng chiến lược và mong muốn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư để lan tỏa nhanh vào nền kinh tế, qua đó đóng góp quan hệ hai nước. Chính vì vậy, Việt Nam sẽ tập trung nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế để hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho nhận định hai nước cần tăng cường hợp tác trong chuỗi cung ứng để đảm bảo an ninh về kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 phân hóa kinh tế trên toàn cầu.

Tại diễn đàn doanh nghiệp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Hàn Quốc đã chứng kiến lễ ký kết và trao 15 văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước trong nhiều lĩnh vực.





Cùng phát triển, cùng có lợi

Cùng buổi sáng 6.12, sau khi dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn Hàn Quốc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Tại tọa đàm, các doanh nghiệp Hàn Quốc bày tỏ sự quan tâm tới các cơ chế, chính sách mới nhất liên quan đầu tư, thương mại đặc biệt trong các lĩnh vực như chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, xe ô tô điện, đầu tư tài chính, logistics, đa dạng hóa chuỗi giá trị, văn hóa, truyền thông số... Nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc khẳng định tiếp tục đầu tư mới, mở rộng đầu tư, tái đầu tư tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hoan nghênh ý kiến của các doanh nghiệp tại buổi tọa đàm, Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm về chủ trương chiến lược mới của Việt Nam nhằm tạo thuận lợi hơn, hiệu quả hơn đối với dòng vốn FDI vào Việt Nam. Theo đó, Việt Nam chuyển từ chỉ đơn thuần “thu hút” vốn FDI trước đây, sang “hợp tác” mang tính dài hạn với các nhà đầu tư nước ngoài trên tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi.

Chủ tịch nước hoan nghênh và khuyến khích các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào các lĩnh vực là ưu tiên của Việt Nam trong thời gian tới như: công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; đồng thời mong muốn có sự lan tỏa, cam kết hợp tác, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị; thúc đẩy kinh tế số và đóng góp tích cực vào phát triển bền vững kinh tế xã hội của Việt Nam...

Bên cạnh đó, cũng vào sáng 6.12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc là Hyosung, Samsung Electrics và Ngân hàng KDB. Gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp, Chủ tịch nước mong muốn các tập đoàn Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam, tương xứng với quan hệ chính trị hai nước.