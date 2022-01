Nhiều doanh nghiệp lên kế hoạch gia tăng lợi nhuận trong năm 2022

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2021 diễn ra vào ngày cuối cùng của năm vừa qua, ban lãnh đạo Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu 1.200 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 100 tỉ đồng. So với kế hoạch năm 2021 thì năm nay công ty này sẽ tăng 20% về doanh thu và tăng 25% về lợi nhuận trước thuế. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc công ty nhận định nếu tình hình dịch bệnh ổn định, pháp lý dự án được triển khai thì doanh thu, lợi nhuận sẽ nhiều hơn.

Tương tự, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (DPM) cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 gồm doanh thu hợp nhất 11.059 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 945 tỉ đồng; lần lượt tăng 33% về doanh thu và gấp 2,6 lần lợi nhuận so với kế hoạch 2021. Đồng thời, tỷ lệ cổ tức mà DPM dự kiến cho năm mới là 15%, tăng so với mức kế hoạch 2021 là 10%. Hay Công ty CP phân bón dầu khí Cà Mau (DCM) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu là 9.059,73 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 513,26 tỉ đồng và cổ tức dự kiến 5%. Như vậy, so với kế hoạch năm 2021, kế hoạch năm 2022 của doanh nghiệp này tăng 15,6% về doanh thu và 160,5% về lợi nhuận.





Còn Công ty CP đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 để trình cổ đông gồm doanh thu thuần 140.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.350 tỉ đồng. So với kế hoạch 2021, doanh thu tăng 12% và lợi nhuận tăng 34% so với năm vừa qua. MWG cho biết kế hoạch được đề ra dựa trên giả định dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng không dẫn đến sự ngưng trệ do phong tỏa hoặc tác động trầm trọng hơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh so với 2 năm vừa qua.

Trong khi đó, Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022 với chỉ tiêu doanh thu 2.829 tỉ đồng, tăng 4% so với ước thực hiện năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế tăng 10% đạt 685 tỉ đồng. Không ngoại lệ, bất chấp kết thúc niên độ 2020 - 2021 với kết quả kinh doanh “đi lùi”, ban lãnh đạo Công ty phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) đề xuất mức tăng trưởng 16% cho lợi nhuận sau thuế trong niên độ tài chính mới (từ ngày 1.10.2021 - 30.9.2022). Theo đó, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu niên độ 2021 - 2022 đạt 280 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỉ đồng, lần lượt tăng 28% và 16% so với thực hiện niên độ 2020 - 2021. Tỷ lệ chia cổ tức sẽ được giữ nguyên ở mức 25% (5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu)...