Nhiều doanh nghiệp lỗ ngàn tỉ trong quý 4.2022

Tổng công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - VGI) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 ghi nhận khoản lỗ ròng kỷ lục 2.721 tỉ đồng dù doanh thu đạt gần 6.124 tỉ đồng, tăng 43% và lợi nhuận gộp đạt 2.665 tỉ đồng, tăng mạnh 26,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân khiến VGI đột ngột lỗ lớn do các chi phí gia tăng, đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp đột biến lên 3.853 tỉ đồng, tức gấp 3,9 lần cùng kỳ do khoản trích lập dự phòng hơn 3.041 tỉ đồng. Nhưng nhờ các quý đầu năm 2022 lãi cao nên tính chung cả năm vừa qua, Viettel Global vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 1.549 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với lãi 346,8 tỉ đồng của năm 2021.

Một doanh nghiệp khác tiếp tục báo lỗ là Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - HNG). Doanh thu thuần quý 4/2022 của công ty đạt 152 tỉ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2021. Khấu trừ chi phí, HNG lỗ ròng gần 2.800 tỉ đồng, trong đó lỗ thuần về hoạt động kinh doanh hơn 555 tỉ đồng và lỗ do ghi nhận chi phí chuyển đổi vườn cây hơn 2.127 tỉ đồng, lỗ khác gần 111 tỉ đồng.



Nguyên nhân, theo HNG, do ảnh hưởng của cơn bão Noru tại thời điểm cuối tháng 9.2022 và tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào, dẫn đến sản lượng thu hoạch chuối giảm 68% so với cùng kỳ quý 4/2021. Bên cạnh đó, giá mua phân bón so với cùng kỳ quý 4/2021 tăng 35%, vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 18%; Cước phí vận chuyển tăng 9% (từ 2.198 USD/container tăng lên 2.390 USD/container) so với quý 4/2021... Lũy kế cả năm 2022, HNG ghi nhận doanh thu 742 tỉ đồng và lỗ gần 3.566 tỉ đồng. Tương ứng, nâng tổng lỗ lũy kế đến cuối năm 2022 lên 6.993 tỉ đồng, "ngốn" hơn nửa tổng vốn chủ sở hữu công ty.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý 4/2022 của Công ty CP VNG (VNZ) cho thấy, doanh thu thuần tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ 2021 lên 2.037 tỉ đồng nhưng vẫn lỗ sau thuế 547 tỉ đồng. Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần của VNG đạt 7.801 tỉ đồng, tăng 2% so với năm 2021 và tiếp tục lỗ sau thuế kỷ lục hơn 1.315 tỉ đồng.

Một đơn vị khác cũng bất ngờ báo lỗ lớn là Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi heo của Việt Nam. Theo đó, trong quý 4/2022, công ty đạt doanh thu gần 2.930 tỉ đồng, giảm 4,3% so với cùng kỳ nhưng giá vốn bán hàng tăng lên 2.780 tỉ đồng. Cùng với hàng loạt chi phí khác khiến công ty lỗ 79,14 tỉ đồng và đây cũng là mức lỗ kỷ lục của Dabaco kể từ khi niêm yết. Lũy kế cả năm 2022, DBC đạt doanh thu 12.269 tỉ đồng, tăng 13,5% nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 150,1 tỉ đồng, giảm 81,9% so với năm 2021.

Đó là chưa kể, hàng loạt công ty thép, bất động sản, chứng khoán cũng báo lỗ lớn trong quý 4/2022 như Tân Tạo, Đầu tư LDG, SMC, PDR, Đất Xanh, Vnstell...