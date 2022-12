Nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm

Tại buổi họp báo kinh tế xã hội chiều 8.12, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM chia sẻ về tình hình lao động việc làm trên địa bàn.

Hơn 53.0000 lao động ảnh hưởng do giảm đơn hàng

Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, trong những tháng cuối năm 2022, một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ gặp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, số lượng đơn đặt hàng bắt đầu giảm từ quý 4/2022 và dự kiến kéo dài đến quý 1/2023.

Qua khảo sát tại các doanh nghiệp, có 328 doanh nghiệp với hơn 53.000 người lao động ảnh hưởng do giảm đơn hàng. Điều này dẫn đến thiếu việc làm, giảm giờ làm, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của công nhân lao động. Các doanh nghiệp cố gắng duy trì lực lượng lao động bằng cách giảm giờ làm, không tăng ca, nghỉ một số ngày trong tuần, sắp xếp cho người lao động nghỉ phép năm…

Tính đến tháng 11.2022, trên địa bàn TP.HCM có 28 doanh nghiệp thông báo cho người lao động thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Số lao động bị mất việc là 2.859 người trên tổng số 15.317 người lao động làm việc tại các đơn vị. Số doanh nghiệp thông báo giảm lao động tăng 2 đơn vị so với năm 2021 (26 doanh nghiệp).

Trong tháng 11.2022, có 2 doanh nghiệp có thông báo phương án lao động cho nhiều công nhân thôi việc, gồm Công ty TNHH Việt Nam Samho (H.Củ Chi) có 1.425 lao động mất việc trên tổng 8.733 lao động, Công ty TNHH Tỷ Hùng (Q.Bình Tân) có 1.185 lao động mất việc trên tổng 1.822 lao động. Tổng số lao động mất việc tại 2 doanh nghiệp này chiếm trên 91% tổng số lao động mất việc của 28 doanh nghiệp.

Theo các công ty, do ảnh hưởng từ biến động của thế giới, đặc biệt là tình hình kinh tế, chính trị bất ổn ở một số nước châu Âu khiến doanh nghiệp thuộc lĩnh vực gia công da giày, may mặc, nội thất xuất khẩu gặp khó khăn, đơn hàng bị thiếu hụt buộc phải sắp xếp, tổ chức lại, giảm lao động...

TP.HCM cần 23.000 - 25.000 lao động trong tháng 12.2022

Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM thông tin, trong tháng 11 và tuần đầu tiên của tháng 12, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, hướng dẫn người lao động tìm hiểu các chính sách, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.





Theo đó, tại Công ty TNHH Việt Nam Samho, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố chuẩn bị nguồn tuyển dụng tại 9 công ty với 2.200 lao động, đã giới thiệu có việc làm cho 770/1.083 lao động thuộc diện sắp xếp cắt giảm lao động tại các công ty cùng ngành nghề, số lao động còn lại không có nhu cầu hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Còn tại Công ty Tỷ Hùng, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố chuẩn bị nguồn tuyển lao động tại 6 công ty với nhu cầu tuyển là 1.681 lao động. Trong ngày 5-6.12, đã tư vấn cho 934 người lao động bị cắt giảm chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tư vấn giới thiệu việc làm cho 184 người có nhu cầu tìm việc làm mới, 579 lao động không có nhu cầu hỗ trợ tìm kiếm việc làm.

Ông Nguyễn Văn Lâm nhấn mạnh, bên cạnh các doanh nghiệp gặp khó khăn trong tìm kiếm các đơn hàng xuất khẩu, vẫn có các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chế biến công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các hoạt động sản xuất kinh doanh dịp cuối năm 2022, đầu năm 2023. Trong tháng 12.2022, TP.HCM có nhu cầu 23.000 - 25.000 nhân lực lao động, tập trung ở 3 lĩnh vực trên.

Nhu cầu lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao trong tháng 12 và quý 1/2023 khoảng 2.400 lao động. Tại các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp 6 tháng năm 2023 là 12.661 lao động.

Dự kiến thời gian tới, Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố; Ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và BHXH thành phố theo dõi tình hình các doanh nghiệp, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến quan hệ lao động. Theo dõi, giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại các doanh nghiệp.

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cũng tiếp cận doanh nghiệp cho nhiều lao động nghỉ việc để nắm nguyện vọng, nhu cầu tìm việc của người lao động cũng như hướng dẫn người lao động có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện các hồ sơ. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Sở LĐ-TB-XH với các đơn vị liên quan để nắm bắt tình hình lao động, huy động các nguồn lực chăm lo cho người lao động trong Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; hỗ trợ kịp thời cho người lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn, không có khả năng chi trả lương cho người lao động.