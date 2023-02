Nhiều doanh nghiệp “trải thảm” mời người lao động

Đẩy mạnh tuyển dụng sau tết

Tại khu chế xuất (KCX) Tân Thuận (Q.7, TP.HCM), nhiều doanh nghiệp (DN) căng băng rôn tuyển dụng số lượng lớn người lao động (NLĐ) với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Công ty TNHH Tai Việt tuyển các vị trí như công nhân may, lao động phổ thông, bảo trì máy may. Công ty này cho hay, công nhân chưa có tay nghề may sẽ được đào tạo miễn phí, khi có kinh nghiệm thì lương từ 12 - 15 triệu đồng/tháng, nếu tay nghề cao thì mức lương trên 20 triệu đồng/tháng…

Người lao động tìm việc tại KCN Amata, TP.Biên Hòa, Đồng Nai (sáng 4.2)

Lê Lâm

Công ty Furukawa Automotive Parts Vietnam (FAPV), lĩnh vực lắp ráp bộ dây điện xe hơi, cần tuyển thêm 300 công nhân với mức thu nhập bình quân từ 8,5 - 10 triệu đồng/tháng, mỗi năm tăng lương một lần. Công ty có ký túc xá và xe đưa rước, NLĐ được bao cơm trưa và cơm tăng ca. Nếu người ứng tuyển đang ở tỉnh xa, công ty sẽ hỗ trợ tiền vé xe vào TP.HCM.

Trung tâm hỗ trợ và phát triển DN TP.HCM (Sở Công thương TP.HCM) đặt văn phòng cung ứng nguồn nhân lực tại KCX Tân Thuận thông tin, hiện nhu cầu tuyển dụng của DN sau Tết Nguyên đán rất lớn. Các công ty đưa ra nhiều chính sách đãi ngộ để thu hút nguồn nhân lực mới nhằm bù đắp cho lượng nhân sự bị cắt giảm năm ngoái hoặc đã nhảy việc. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM) cho rằng, để thu hút NLĐ và để họ an tâm làm việc, các cơ quan quản lý cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chính sách về tiền lương, chính sách nhà ở, mở rộng an sinh xã hội…

Mức lương hấp dẫn

Ngày 4.2, ghi nhận của PV Thanh Niên tại Bình Dương, các DN trên địa bàn đang có nhu cầu tuyển dụng trên 10.000 người và đưa ra mức lương hấp dẫn. Tại các KCN VSIP 2, Đồng An 2, Sóng Thần 3, Mỹ Phước 3…, nhiều DN thông báo tuyển dụng với số lượng trên 5.000 NLĐ và mức lương từ 8 - 12 triệu đồng/tháng…

Ông Trịnh Đức Tài, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Bình Dương, cho biết: "Nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách cho NLĐ, sở đã hướng dẫn cũng như giám sát các DN tiếp tục thực hiện tốt pháp luật lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ phúc lợi nhằm giữ chân công nhân gắn bó với DN; đồng thời làm cơ sở để thu hút nguồn lao động đang cần tuyển". Theo ông Tài, Sở chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức các phiên giao dịch việc làm (định kỳ 2 phiên/tháng, sàn giao dịch việc làm trực tuyến), thực hiện tốt chính sách BHTN cho NLĐ nghỉ việc; đồng thời đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người có nhu cầu tìm việc...

Còn tại Đồng Nai, những ngày đầu năm nhu cầu người đi tìm việc làm khá nhiều. Tại các điểm thông báo tuyển dụng trong các KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa 1, Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa), lúc nào cũng đông người đến tìm việc làm. Nhiều DN cũng căng băng rôn thông báo tuyển dụng từ công nhân phổ thông đến công nhân kỹ thuật, với mức lương 7,5 - 14 triệu đồng/tháng, hầu hết đều đăng tuyển "gấp". Theo lãnh đạo Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai, hiện trung tâm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng NLĐ của các DN để mở phiên giao dịch việc làm vào ngày 10.2 tới. Dự kiến có hàng trăm DN tuyển dụng với số lượng hàng ngàn NLĐ.