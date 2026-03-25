Nhiều doanh nghiệp vẫn đồng ý quy trình 'đạp lút ga' khi kiểm định khí thải

Phương pháp đo khí thải bằng cách "đạp lút chân ga" trong 1 giây khiến cho các chủ xe xót xa cho phương tiện của mình

Cụ thể, theo ông Nguyễn Tô An, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, đối với thông tin lo ngại quy trình kiểm tra khí thải "đạp hết ga" hiện nay sẽ gây hư hỏng cho động cơ diesel, nhất là với xe cũ, Cục Đăng kiểm Việt Nam không đồng ý với kiến nghị này và cho rằng, khi xe chở hàng nặng, leo dốc (có tải), người lái xe chỉ cần đạp 1/2 hành trình bàn đạp ga, bơm cao áp đã phải phun lượng nhiên liệu rất lớn vào buồng đốt để thắng lực cản. Đây chính là thời điểm động cơ xả ra nhiều khói đen nhất, nhưng vòng tua máy chỉ tăng từ từ lên 2.000 - 3.000 vòng/phút.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, khi xe đỗ tại cơ sở đăng kiểm (trạng thái không tải, không gài số), động cơ không phải chịu lực cản. Nếu đăng kiểm viên chỉ đạp 1/2 hành trình ga, bơm cao áp chỉ cần cung cấp một lượng nhiên liệu rất nhỏ cũng đã dễ dàng đạt mức 2.000 - 3.000 vòng/phút. Lượng nhiên liệu nhỏ này cháy hoàn toàn và phát sinh lượng khói đen rất thấp. Việc lập mốc so sánh ở dải vòng tua thấp này sẽ dẫn đến bỏ lọt hàng loạt phương tiện đã hư hỏng hệ thống kim phun, bơm cao áp…, làm sai lệch hoàn toàn kết quả kiểm tra khí thải. Cũng theo lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy trình kiểm định khí thải mới đã được xây dựng dựa trên quy chuẩn thế giới và khẳng định quy chuẩn đúng và đã được nghiên cứu kỹ.

Chiều 24.3, chia sẻ về việc lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam không đồng ý với đề xuất "không đạp hết ga" khi kiểm định khí thải với xe diesel cũ.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Vận tải Việt Nam cho biết các ý kiến của chuyên gia, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp ô tô vào buổi tọa đàm về kiểm định khí thải tổ chức chiều 24.3, bày tỏ sự thất vọng vì Cục Đăng kiểm vẫn bảo lưu quy trình kiểm định đang thực hiện, tức là vẫn áp dụng biện pháp đạp lút ga trong vòng 1 giây để kiểm đo khí thải đối với xe sử dụng động cơ diesel.

"Tuy nhiên, Hiệp hội sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo với sự góp mặt của đầy đủ thành phần chuyên gia, các đại diện doanh nghiệp và hiệp hội địa phương dự kiến vào nửa đầu tháng 4.2026 để tiếp tục phản biện khoa học đồng thời sẽ tiếp tục gửi kiến nghị đến cấp cao hơn để giải quyết", ông Nguyễn Văn Quyền cho biết.

Trên các diễn đàn cũng như thông qua truyền thông báo chí, nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng quy trình kiểm định này hiện nay đã lạc hậu và cần có giải pháp phù hợp, đồng thuận hơn đối với các chủ xe.



