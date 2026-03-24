Cục Đăng kiểm sắp họp giải quyết kiến nghị 'đạp thốc chân ga'

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng nay 24.3, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô Vận tải Việt Nam cho biết sau khi có công văn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về vấn đề đạp thốc ga trong vòng 1 giây để kiểm định khí thải, nhiều ý kiến của các chuyên gia, chủ phương tiện đều đồng tình ủng hộ, đề xuất phải thay thế bằng quy trình khác phù hợp hơn. Tiếp thu các kiến nghị, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã gửi thư mời lãnh đạo Hiệp hội Ô tô Vận tải Việt Nam, các hiệp hội địa phương, đại diện Sở Xây dựng và các trung tâm đăng kiểm vào chiều nay để lắng nghe các ý kiến và xem xét giải pháp phù hợp.
Trước đó, các cơ sở đăng kiểm khi thực hiện quy trình kiểm định theo hướng dẫn nêu trên buộc phải ký cam kết chịu trách nhiệm nếu chủ xe vẫn muốn kiểm định. Theo Hiệp hội Ô tô Việt Nam, việc yêu cầu chủ xe có văn bản cam kết là không phù hợp với thủ tục hành chính, vì kiểm định xe là quy định pháp luật bắt buộc; không thể đẩy rủi ro thiệt hại cho chủ xe và đẩy trách nhiệm cho đăng kiểm viên trực tiếp kiểm tra xe và khi đo khí thải.
Với những quy trình kiểm định bất cập này, hậu quả xảy ra là gây nguy cơ hư hỏng xe, vì khi đạp ga đến hết hành trình bàn đạp, lượng nhiên liệu sẽ được bơm, phun vào buồng đốt lớn nhất, pít tông và các bộ phận, chi tiết động của động cơ phải di chuyển, làm việc với tốc độ lớn nhất, áp suất và nhiệt độ buồng đốt tăng cực đại, dầu bôi trơn có thể không kịp bôi trơn đến hết các phần của mỗi chi tiết, bộ phận bắt buộc phải bôi trơn, gây ma sát lớn, nhiệt độ của động cơ, dầu bôi trơn và nước làm mát tăng nhanh và cao. Trạng thái này ít nhất gây giảm tuổi thọ động cơ, nguy cơ gây hư hỏng một số bộ phận, chi tiết của động cơ, như cháy, vỡ bạc biên, vỡ thành vách thân (block) máy, dầu bôi trơn bị loãng, làm thay đổi tính chất lý, hoá, dẫn đến mất tính năng, tác dụng bôi trơn và làm mát các bộ phận bắt buộc phải bôi trơn...
Sáng nay 24.3, PV Thanh Niên đã ghi nhận tại một số trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM: Quy trình kiểm định khí thải bằng cách đạp thốc ga trong vòng 1 giây vẫn đang được áp dụng khiến thời gian kiểm định kéo dài hơn. Tại cơ sở kiểm định trên đường Hồng Hà, P. Tân Sơn Hòa, vào sáng nay có đến hàng trăm phương tiện xếp hàng chờ đợi cùng lúc. Ở các cơ sở khác tình hình đăng kiểm vắng vẻ hơn tuy nhiên các chủ phương tiện vẫn đang lo lắng khi tài sản của mình khi mang vào kiểm định bị "đạp lút ga" trong vòng có 1-2 giây.
Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật kết quả cuộc họp trên.
Bình luận (0)