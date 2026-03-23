Không chỉ Hà Nội, xe bán tải cả nước đều phải tuân thủ khung giờ cấm vào nội đô

Khoang lái được trang bị nhiều tiện ích như xe con nhưng giờ đây, đa phần xe bán tải được đối xử như xe tải thông dụng ẢNH: NVCC

Giảm giá, bán tháo

Ghi nhận trên thị trường xe cũ hiện nay, làn sóng rao bán xe bán tải đang diễn ra nhanh chóng. Tại một số cửa hàng mua bán xe đã qua sử dụng tại Hà Nội, chỉ trong 2-3 ngày qua, lượng khách gọi điện yêu cầu bán dòng xe bán tải tăng đột biến. Lý do, khách muốn bán đa số đều vì chính sách dành cho xe bán tải đã thay đổi, bị cấm giờ, không tiện đi làm, đưa đón con đi học. Tại TP.HCM, tình hình rao bán xe bán tải cũng rộ lên không kém, vài ngày qua, nhiều chủ xe bán tải dự đoán tình hình bất lợi cho dòng xe của mình nên muốn bán sớm khi còn được giá. Đại diện một chủ showroom xe cũ tại TP.HCM cho biết: Giá thu mua xe bán tải cũ hiện đã giảm từ 30-50 triệu đồng so với trước đó. Ngay cả những mẫu xe cũ tồn kho chưa bán được cũng bị giảm khoảng 30 triệu đồng/xe.

Không chỉ các dòng xe cũ , các đại lý xe mới cũng gặp khó khăn trước những thay đổi của chính sách quản lý. Sau 2 năm gia tăng doanh số vùn vụt, năm 2026 còn được dự đoán là sẽ bùng nổ hơn nữa của xe bán tải, thế nhưng hiện nay, tình hình mua bán trầm lắng hẳn sau thông tin đưa xe bán tải trở lại định nghĩa xe tải và phải chịu sự quản lý như xe tải. Theo một đại lý bán hàng Toyota t5i TP.HCM, có khách hàng đã đồng ý chốt cọc xong xuôi, nhưng khi cập nhật thông tin phân loại xe bán tải là xe tải liền lập tức gọi điện yêu cầu rút cọc hoặc xin chuyển hướng sang mua các dòng SUV gầm cao khác có giá tương đương.

Qua khảo sát, PV nhận thấy nhu cầu muốn bán xe bán tải hiện đang khá lớn, nhưng người mua thì lại dè dặt bởi không ai muốn "gánh nợ" trong lúc này. Một số người có nhu cầu mua xe bán tải thực sự giờ cũng đòi các cửa hàng giảm sâu hơn nữa mới dám xuống tiền. Trong bối cảnh đó, các cửa hàng xe cũ cũng không dám gom thêm hàng vì lo ngại không bán được.

Người sở hữu xe bán tải thất vọng

Như Thanh Niên đã thông tin, theo Thông tư 53, xe bán tải phân thành hai loại, gồm ô tô tải pickup (xe tải) và ô tô con pickup (xe con). Đặc điểm nhận dạng ô tô tải pickup chẳng hạn như có ca-bin đơn/kép không quá 5 chỗ ngồi, thùng hàng tách biệt không được trang bị tiện nghi phục vụ chở người và có diện tích sàn hữu ích không nhỏ hơn 1 m2, thông số tải trọng phải đạt theo tiêu chuẩn... Với cách phân loại thế này, phần lớn xe bán tải đang lưu thông tại Việt Nam hiện nay xếp vào nhóm ô tô tải thông dụng (bao gồm xe tải).

Từng được xem là xe con lưu thông thoải mái, hiện nay xe bán tải đang được đưa về bản chất là xe tải với nhiều hạn chế lưu thông ẢNH: NVCC

Anh Nguyễn Thắng, chủ xe bán tải tại Hà Nội, rầu rĩ nói: "Chính sách thay đổi nhanh quá khiến ai đang sở hữu xe bán tải đều bất ngờ. Trước đây, tôi mua xe bán tải vì thích độ ngầu của nó, các tiện ích khoang cabin và công nghệ đều được tích hợp đầy đủ. Tôi không dùng xe để chở hàng thường xuyên nhưng thỉnh thoảng đi du lịch offroad cùng với gia đình. Bây giờ, chiếc xe trị giá cả tỉ bạc của mình giờ đây bị cấm cửa vào nội đô Hà Nội và chỉ được hoạt động từ đêm đến sáng. Nếu đã xác định xe bán tải là xe tải, thì nên làm cho rõ ràng và thống nhất ngay từ đầu, chứ đột ngột thay đổi thế này thì tốn kém tiền bạc cho người tiêu dùng".

Khảo sát ý kiến của các chủ xe bán tải, tâm trạng chung không phải vì tiếc số tiền thuế chênh lệch cao hơn xe tải, mà chính là sự khác biệt về quyền lợi lưu thông giữa một chiếc pickup hiện đại và một chiếc xe tải chuyên dụng. Khi xe bán tải trở thành thuần xe tải, chủ xe phải đợi đến đêm muộn mới được lái xe về nhà. Quan trọng hơn, người điều khiển xe bán tải phải tuân thủ mọi quy tắc giao thông dành cho xe tải thay vì đi theo quy định dành cho xe con. Cụ thể, trên các tuyến đường có biển báo phân làn phương tiện, ô tô tải pickup bắt buộc phải đi đúng phần đường, làn đường dành cho xe tải. Theo quy chuẩn hiện hành, biển phân làn đường R.412b dành cho ô tô con; biển R.412f dành cho tất cả các loại ô tô (bao gồm xe con và xe tải).

Tại các đô thị lớn như TP.HCM hay Hà Nội, biển báo P.106a (cấm ô tô tải) sẽ là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế điều khiển xe bán tải. Bởi quy định hiện nay, các dòng xe đăng kiểm là ô tô tải pickup phải tuân thủ biển báo này và các khung giờ cấm xe tải vào nội đô. Nếu xe bán tải vẫn vào các tuyến phố cấm trong giờ cao điểm sẽ bị xử phạt trực tiếp hoặc thông qua camera phạt nguội.

Là một tài xế xe tải lâu năm, anh Cao Anh Tuấn, 48 tuổi, ngụ tại TP.HCM chia sẻ: "Nếu ai lái xe tải thì sẽ biết được những hạn chế của tài xế, không được đi sai làn đường, tốc độ thì thấp hơn xe ô tô. Có nhiều trường hợp xe ô tô con đi trước mắt mình với tốc độ chậm thì tài xế xe tải chỉ biết bóp còi chứ không thể lách qua làn bên cạnh được. Với tốc độ và công suất khá lớn của xe bán tải, được chạy tự do như xe con, bây giờ phải lưu thông như xe tải người lái chắc chắn sẽ chán nản vô cùng".



