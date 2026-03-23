Xe bán tải biển xanh chở người và bàn ghế sau thùng, CSGT Huế vào cuộc

Ngày 23.3, tin từ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, đang trong quá trình xác minh, làm rõ việc một xe bán tải mang biển số xanh, chở hàng và người phía sau thùng. Hình ảnh này được người dân quay clip, đăng lên mạng xã hội.



Theo đó, ngày 22.3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe bán tải biển số nền xanh 75M - 000.xx chở bàn, ghế xếp chồng cao ở phía sau thùng. Đáng chú ý, thời điểm này còn có một người đàn ông ngồi trên những chiếc bàn, ghế khi xe đang di chuyển.

Xe bán tải biển số xanh này được xác định lưu thông trên QL1 đoạn qua phường Hương Trà

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng, phương tiện có thể đang vận chuyển bàn ghế phục vụ sự kiện địa phương nên cần được thông cảm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc chở hàng cồng kềnh như vậy là không đảm bảo an toàn. Nhất là khi dùng xe công vụ nhưng vi phạm quy định về an toàn giao thông, gây phản cảm.

Trả lời PV Thanh Niên, một cán bộ thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP.Huế, cho biết lực lượng CSGT đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc. Bước đầu, clip này được xác định ghi lại trưa 22.3, trên tuyến QL1, đoạn qua trung tâm phường Hương Trà, TP.Huế.

Cũng theo cán bộ CSGT này, hiện đã mời tài xế điều khiển phương tiện liên quan lên làm việc, nhưng đang còn xác minh điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin.