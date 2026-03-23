Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe bán tải biển xanh chở người và bàn ghế sau thùng, CSGT Huế vào cuộc

Lê Hoài Nhân
23/03/2026 12:35 GMT+7

Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an TP.Huế đang xác minh, làm rõ việc một xe bán tải biển số xanh chở hàng cồng kềnh và người phía sau thùng lưu thông trên đường.

Ngày 23.3, tin từ Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, đang trong quá trình xác minh, làm rõ việc một xe bán tải mang biển số xanh, chở hàng và người phía sau thùng. Hình ảnh này được người dân quay clip, đăng lên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 22.3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe bán tải biển số nền xanh 75M - 000.xx chở bàn, ghế xếp chồng cao ở phía sau thùng. Đáng chú ý, thời điểm này còn có một người đàn ông ngồi trên những chiếc bàn, ghế khi xe đang di chuyển.

Xe bán tải biển xanh chở người và bàn ghế sau thùng, CSGT Huế vào cuộc- Ảnh 1.

Xe bán tải biển số xanh này được xác định lưu thông trên QL1 đoạn qua phường Hương Trà

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng, phương tiện có thể đang vận chuyển bàn ghế phục vụ sự kiện địa phương nên cần được thông cảm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng việc chở hàng cồng kềnh như vậy là không đảm bảo an toàn. Nhất là khi dùng xe công vụ nhưng vi phạm quy định về an toàn giao thông, gây phản cảm.

Trả lời PV Thanh Niên, một cán bộ thuộc Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP.Huế, cho biết lực lượng CSGT đang tiến hành xác minh, xử lý vụ việc. Bước đầu, clip này được xác định ghi lại trưa 22.3, trên tuyến QL1, đoạn qua trung tâm phường Hương Trà, TP.Huế.

Cũng theo cán bộ CSGT này, hiện đã mời tài xế điều khiển phương tiện liên quan lên làm việc, nhưng đang còn xác minh điều tra làm rõ nên chưa thể cung cấp thông tin.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận