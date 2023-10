Nhiều động lực nâng đỡ thị trường BĐS từ mục tiêu hồi phục nền kinh tế

Lãi suất tiếp tục giảm để kích cầu sản xuất

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông tin rằng, tính đến ngày 30.9, lãi suất bình quân cho vay đối với các khoản vay ngắn hạn là 5,5-5,7%, vay trung ngắn hạn là 5,8-10%. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn với tín dụng, NHNN cũng xác định là đẩy mạnh việc tăng nguồn lực hỗ trợ cho doanh nghiệp khó khăn, doanh nghiệp đóng cửa, doanh nghiệp giải thể để giúp họ sớm khôi phục kinh tế sau những tác động của 2 năm chống dịch cộng với tác động kép từ ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và trong nước.

Diễn tiến tiếp theo của dòng chảy lãi suất hạ nhiệt, tuần đầu của tháng 10.2023, các ngân hàng tiếp tục đưa ra thông báo về mức lãi suất huy động mới. Hiện tại, lãi suất huy động cao nhất của ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên chỉ còn 5,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với mức lãi ngày 14.9.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng xác định rõ mối liên quan giữa sự sống còn của doanh nghiệp và ngân hàng, vì vậy các ngân hàng cũng đang tranh thủ đưa ra các chương trình tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp, như tài trợ các dự án đầu tư các ngành trọng điểm là chế biến chế tạo, sản xuất và phân phối điện khí đốt (các dự án nguồn điện); vận tải kho bãi; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp/cụm khu công nghiệp; cho vay đầu tư trang trại cho thuê; đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho bãi cho thuê.

Dòng vốn ngân hàng được "bơm" ra thị trường với lãi suất mềm nhằm tạo lại niềm tin cho doanh nghiệp an tâm thúc đẩy sản xuất, khơi thông lại dòng chảy hàng hoá, tăng thu nhập cho người lao động.

Nền kinh tế vẫn giữ phong độ tăng trưởng

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị Chính phủ với các địa phương diễn ra ngày 30.9.2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kinh tế vĩ mô tháng 9 và 9 tháng 2023 nhìn cơ bản ổn định và tiếp tục duy trì sự chuyển biến tích cực. Nền kinh tế đang dần lấy lại đà tăng trưởng, quý sau tăng nhanh hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước.

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng thấp nhưng GDP (Tổng sản phẩm trong nước) quý 3/2023 ước tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 3,28%, quý 2 tăng 4,05%). Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 3,66% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 9 tháng tăng 3,16%.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng qua ước đạt 75,5% dự toán. Kim ngạch xuất nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu tháng 9 lần lượt tăng 3,6%, 4,6% và 2,6% so với cùng kỳ năm trước; trong 9 tháng ước xuất siêu 21,68 tỉ USD (cùng kỳ năm trước chỉ là 6,9 tỉ USD). Hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tiếp tục chuyển biến.

Bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực sẽ sớm ổn định

Với hàng loạt chỉ số như vậy có thể thấy Nhà nước đang nỗ lực để thúc đẩy nền kinh tế hồi phục và bất động sản và thị trường BĐS sẽ được tiếp thêm năng lượng để sớm khởi sắc trở lại.

Giới quan sát thị trường đã đánh giá rằng, trong giai đoạn nhu cầu giảm thì những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu ở thực sẽ là ưu tiên trong kế hoạch sở hữu BĐS. Giai đoạn này, người mua nhà giảm nhiều áp lực hơn khi có thể mua được mức giá mềm hơn, được hỗ trợ tốt hơn với các chương trình kéo dài lịch thanh toán, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ vay.

Các đơn vị phân phối cho biết, lượng giao dịch cũng bắt đầu có cho thấy niềm tin thị trường đang dần trở lại. Những sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, ở những vị trí có thể sinh ra nguồn lợi nhuận, pháp lý chuẩn, tiến độ đảm bảo,… vẫn được người dân quan tâm tìm hiểu.

Vì vậy, những sản phẩm như khu phức hợp Bcons City (Dự án Khu Thương mại - Dịch vụ - Văn phòng - Căn hộ Bcons) đang đưa ra các căn hộ tháp Green Topaz đã xây qua tầng 12, tọa lạc ngay Làng Đại học có nhu cầu thuê nhà rất lớn, với mức giá từ 32 triệu đồng/m², tương đương 1 căn hộ 2 phòng ngủ diện tích 50m² chỉ từ 1,6 tỉ đồng nhận được sự quan tâm của người mua nhà.

Theo khảo sát của badongsan.com.vn, chỉ số giá bán trên thị trường căn hộ dù đã giảm mạnh so với giai đoạn trước nhưng trong quý 3/2023 cũng đã có phần nhích nhẹ. Mới đây, một dự án ở phường An Bình, TP.Dĩ An công bố ra thị trường với giá từ 47-50 triệu đồng (chưa VAT) điều đó càng khẳng định những sản phẩm đang thi công có giá bán như căn hộ tháp Green Topaz của Bcons City hiện tại rất mềm.