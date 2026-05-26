Nhiều dự án điện lớn chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Công thương nêu tại cuộc họp do Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc chủ trì ngày 26.5 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, nhiều dự án nguồn điện, lưới điện không theo kịp tiến độ đưa vào vận hành trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 theo quy hoạch, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cung ứng điện, an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.

Bộ Công thương kiến nghị khẩn trương rà soát, cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII nhằm bảo đảm tính khả thi, lập danh mục các dự án điện cấp bách để triển khai ngay, đặc biệt là các dự án nguồn điện nền tại các trung tâm phụ tải lớn…

Đồng thời, xây dựng khung giá phát điện hợp lý; khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo kết hợp hệ thống pin lưu trữ (BESS); triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện, sử dụng năng lượng, điện tiết kiệm và hiệu quả...

Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành cho rằng, nếu không có giải pháp quyết liệt ngay từ bây giờ thì nguy cơ thiếu điện là rất lớn. Do đó, cần nghiên cứu bổ sung chế tài để tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các chủ đầu tư và địa phương không thực hiện dự án điện đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt…

Kiên quyết xử lý các dự án không đảm bảo tiến độ

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của Bộ Công thương và các bộ ngành, song yêu cầu phải thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, bất cập trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ kéo dài, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, thủ tục đầu tư còn rườm rà, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…

Nhấn mạnh yêu cầu không để thiếu điện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Phó thủ tướng thường trực đề nghị, thời gian tới, Bộ Công thương phải thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án điện quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng. Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng về việc chậm triển khai các giải pháp làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Phó thủ tướng thường trực giao Bộ Công thương phối hợp với các địa phương thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành thủ tục để khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án điện, cam kết thời gian vận hành cụ thể, phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành sớm hơn từ 1 - 2 năm so với kế hoạch.

"Chúng ta không được để chậm, nếu cần thì phải có cơ chế đặc thù, đơn giản hóa thủ tục hành chính để triển khai sớm, nhanh, vượt tiến độ các dự án năng lượng, đặc biệt là các dự án trọng điểm", Phó thủ tướng thường trực nói và yêu cầu kiên quyết xử lý các dự án không đảm bảo tiến độ theo quy hoạch.

Theo đó, Bộ Công thương cần rà soát, cập nhật lại toàn bộ kịch bản cung - cầu điện quốc gia, đặc biệt là giai đoạn 2026 - 2030, trên cơ sở tiến độ thực tế các dự án nguồn điện; xây dựng kịch bản điều hành tình huống thiếu điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục, thiết lập cơ chế định kỳ để phục vụ điều hành linh hoạt; giao rõ đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, cảnh báo sớm nguy cơ thiếu điện.