Nhiều giải pháp đón học sinh trở lại trường an toàn vào ngày mai

Chiều 13.2, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn TP.Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) đã hoàn thành các công đoạn cuối để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường vào ngày mai 14.2. Trước đó, khối THCS đã đi học từ ngày 10.2.

Các trường mầm non, tiểu học tại TP.Đông Hà đã chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh quay trở lại vào ngày mai (14.2) sau thời gian dài nghỉ tết và nghỉ dịch. Trong các ngày 11 đến 13.2, tất cả cán bộ, công nhân viên tại các trường mầm non, tiểu học đã được xét nghiệm nhanh Covid-19 để đảm bảo an toàn cho việc dạy và học sắp tới.

Tại Trường mầm non Hoa Sen (TP.Đông Hà), hơn 60 cán bộ và giáo viên đã có mặt để dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ phòng học, khuôn viên trường.

“Để chuẩn bị cho công tác đón trẻ sau một thời gian dài nghỉ tết, chúng tôi đã vệ sinh trường lớp, sân trường, các góc trong lớp học, sắp xếp đồ chơi gọn gàng, sát khuẩn đồ chơi để các cháu được an toàn khi đến lớp. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối 100% thì trường tổ chức test Covid-19 cho toàn bộ giáo viên để đảm bảo an toàn cho các cháu và phụ huynh yên tâm đưa con đến trường”, cô Lý Hải Vân (Trường mầm non Hoa Sen) nói.

Trường mầm non Hoa Sen hiện có hơn 400 học sinh. Vào ngày mai, trường sẽ phát phiếu để khảo sát tình hình học sinh có đủ điều kiện phòng dịch để đến lớp hay không. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ tham khảo ý kiến phụ huynh để tiến hành cho học sinh học bán trú.





Theo cô Vân, tại TP.Đông Hà, sau thời gian nghỉ tết, tình hình dịch cũng khá phức tạp, số ca bệnh tăng nhiều. "Khi có thông báo nhóm lớp, số phụ huynh tương tác để đưa trẻ cũng không được đông lắm, có thể do họ chưa được yên tâm. Vì vậy, có thể sau khi đi học một tuần, phụ huynh sẽ yên tâm hơn khi đưa con em đến lớp”, cô Vân nói.

Tại Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (P.1, TP.Đông Hà), công tác chuẩn bị dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường lớp cũng được thực hiện liên tục từ trước đó nhiều ngày.

Đến cuối giờ chiều 13.2, trường lớp đã sạch đẹp. Trong khuôn viên trường lớp cũng bố trí rất nhiều bảng biểu, khẩu hiệu về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhà trường cũng đã xây dựng nhiều kịch bản để ứng phó với các tình huống xuất hiện các F0 ở các lớp, các khối…

Trong lần kiểm tra thực tế gần nhất, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đề nghị các trường xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể, chi tiết.

Khi có tình huống xảy ra, cần kịp thời xử lý an toàn cho giáo viên, nhân viên nhà trường và học sinh; có phương án cụ thể để kịp thời phân luồng, phát hiện những học sinh có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19; triển khai thực hiện công tác thông tin phòng, chống dịch thông qua hệ thống thông tin nội bộ, tuyên truyền trong giờ giải lao để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trong trường, lớp.