Nhiều giải pháp khai thác AI tại ngày hội Trí tuệ nhân tạo 2023

Đây là năm thứ năm liên tiếp AI Day được tổ chức và trở thành hội nghị khoa học thường niên quy mô hàng đầu trong lĩnh vực AI của thế giới và Việt Nam. Sự kiện cũng lần đầu tiên giới thiệu tới công chúng một dự án thú vị của AI Việt Nam với tên gọi "PhởGPT".

AI Day 2023 thu hút các chuyên gia công nghệ tham gia

T.L

AI Day là sự kiện thường niên do Công ty Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ n hân tạo VinAI (thuộc Tập đoàn Vingroup) và New Turning Institute đồng tổ chức với sự đồng hành của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Đổi mới Sáng Tạo Quốc Gi a - NIC.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cùng hơn 30 chuyên gia là các giáo sư, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng hơn 100 đại diện doanh nghiệp và 1.500 khách mời trong lĩnh vực công nghệ, sản xuất và chế tạo trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, sự kiện còn có sự tham gia của các đối tác lớn như: Intel, AWS, Elsa Speak, Do Ventures, AMD, Lenovo, Trusting Social, Google, VinFuture Prize, New World Saigon Hotel, NIC, Sovico Group, Vietjet Air, Vietsuccess, VietAI và The Global City.

Diễn ra trong hai ngày 5 - 6.12 tại The Global City, AI Day 2023 gồm 4 phiên thảo luận chính, có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực gồm "Tương lai của mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs)"; "Định hình lại tầm nhìn về tương lai trí tuệ nhân tạo"; "Tác động toàn cầu của trí tuệ nhân tạo tạo sinh GenAI" và "Tiềm năng của GenAI trong nền kinh tế Đông Nam Á". Đặc biệt, AI tạo sinh - GenAI là chủ đề nóng, được quan tâm bởi tính thiết thực và công năng. Ngoài ra, người tham dự còn có cơ hội trải nghiệm các tính năng, sản phẩm công nghệ AI tại gian hàng của VinAI và các nhà tài trợ.

Phát biểu tại sự kiện, tiến sĩ Bùi Hải Hưng - Tổng giám đốc VinAI - cho biết: "AI Day 2023 là ngày trí tuệ nhân tạo quy mô lớn nhất mà VinAI đồng tổ chức trong 5 năm qua cùng với sự hiện diện của những bộ óc giỏi nhất trên thế giới trong lĩnh vực AI. Năm nay, VinAI cùng New Turning Institute đồng tổ chức AI Day 2023 với trọng tâm là GenAI, được kỳ vọng sẽ là cầu nối trí tuệ Việt với những tiến bộ của tương lai. Đây cũng là sứ mệnh hàng đầu, là mục tiêu của ngày trí tuệ nhân tạo mỗi năm, nhằm đưa cộng đồng AI Việt ngày một phát triển, vươn ra thế giới".

VinAI trình diễn nhiều giải pháp về trí tuệ nhân tạo tại sự kiện

T.L

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhấn mạnh: "Thêm tin tưởng AI sẽ là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển mạnh mẽ và sớm bắt kịp với trình độ của thế giới. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng cộng đồng AI nói riêng và cộng đồng khoa học công nghệ nói chung để phát triển một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, năng động, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước".

Tại AI Day 2023, Công ty VinAI đã lần đầu tiên chính thức công bố dự án nghiên cứu mã nguồn mở về mô hình ngôn ngữ lớn cho riêng tiếng Việt là "PhởGPT". Mục tiêu của dự án là phát triển các mô hình tương tự như ChatGPT cho tiếng Việt và văn hóa người Việt. PhởGPT có khả năng hiểu và viết văn phong tiếng Việt một cách vượt bậc so với các công nghệ về ngôn ngữ thế hệ trước. Mô hình cũng được huấn luyện từ đầu với tập dữ liệu tiếng Việt, không phụ thuộc vào bất cứ một mô hình nào khác của thế giới, đảm bảo việc làm chủ công nghệ lõi tiên tiến cho Việt Nam.

"PhởGPT" là một dự án mã nguồn mở, song hành cùng trào lưu các mô hình ngôn ngữ lớn với mã nguồn mở của thế giới như Llama của Meta hay Mistral được phát triển để cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI. So sánh phiên bản PhởGPT-7B5-Instruct và ChatGPT mã nguồn đóng (GPT-3.5-turbo) và các mô hình mã nguồn mở khác cho thấy: PhởGPT đứng thứ hai chỉ sau ChatGPT trong hầu hết các mục đánh giá. Đội ngũ phát triển PhởGPT đang tiếp tục cải tiến mô hình và sẽ mở rộng dự án cho các ngôn ngữ khác, đặc biệt là các ngôn ngữ trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Precedence Research, chi tiêu cho phần cứng AI đang tăng lên nhanh chóng, từ 43 tỉ USD năm 2021, có thể lên tới 248 tỉ USD vào năm 2030. Con số đã và đang trở thành một vấn đề gây đau đầu cho các nhà sản xuất. Hiểu rõ tác động, VinAI đã đầu tư công sức vào việc tối ưu các thuật toán AI, giúp giảm thiểu mức hao phí xuống thấp nhất. Tối ưu hóa mô hình AI giúp VinAI thiết kế các mô hình AI có hiệu suất sử dụng phần cứng tốt hơn trong khi độ chính xác không thay đổi, ngay lập tức giúp giảm thiểu đáng kể chi phí đầu tư phần cứng và chi phí vận hành điện toán đám mây của khách hàng.