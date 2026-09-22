Nhiều gói thầu bệnh viện 1.200 giường ở Cà Mau chậm tiến độ

Ngày 21.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường (bệnh viện 1.200 giường), cho thấy nhiều gói thầu chậm tiến độ.

Dự án được thực hiện từ năm 2020 trên diện tích 12,15 ha, với tổng mức đầu tư hơn 3.301 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, tỉnh Cà Mau và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, nhiều gói thầu của bệnh viện 1.200 giường chậm tiến độ (ảnh chụp cuối tháng 5.2026)

ẢNH: G.B

Từ năm 2021 đến năm 2025, dự án giải ngân hơn 601,6 tỉ đồng. Năm 2026, dự án được bố trí hơn 2.294 tỉ đồng nhưng đến thời điểm báo cáo mới giải ngân gần 503 tỉ đồng, đạt khoảng 22% kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân của dự án là hơn 1.104,4 tỉ đồng, đạt 37,3% tổng mức đầu tư sau khi trừ chi phí dự phòng. Riêng 566,8 tỉ đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết chưa được giải ngân do ưu tiên nguồn vốn ngân sách Trung ương.

97,7% thời gian, gói thầu khối nhà chính đạt 55,12%

Riêng gói thầu số 27 thi công khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước có giá trị hợp đồng 711,2 tỉ đồng, thời gian thực hiện 525 ngày, từ ngày 15.4.2025 đến ngày 22.9.2026.

Tại thời điểm báo cáo (11.9.2026), gói thầu đã triển khai 513/525 ngày, chiếm 97,7% thời gian hợp đồng. Tuy nhiên, giá trị khối lượng thực hiện mới đạt 392/711 tỉ đồng, tương đương 55,12%.

Bình quân mỗi ngày, các nhà thầu huy động 570 người. Giá trị khối lượng đã nghiệm thu, thanh toán là 300,9 tỉ đồng. Theo báo cáo, tiến độ chậm do nhà thầu huy động nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; vật tư, thiết bị trình duyệt và đặt hàng chậm.

Trong tháng 9, giá trị khối lượng thực hiện đạt 7,4/104,6 tỉ đồng so với cam kết. Giá trị giải ngân đến ngày 9.9.2026 đạt 4,4/37,5 tỉ đồng.

Gói thầu số 28 về hệ thống kỹ thuật M&E có giá trị hợp đồng 843,5 tỉ đồng. Sau 224/330 ngày, chiếm 67,9% thời gian hợp đồng, giá trị khối lượng thực hiện đạt 62,2/843,5 tỉ đồng, tương đương 7,38%.

Gói thầu số 60 gồm các khối nhà tâm thần, truyền nhiễm, nhà kỹ thuật, nhà lưu trú thân nhân, nhà đại thể và các hạng mục phụ trợ đã sử dụng 605/611 ngày, chiếm 99% thời gian hợp đồng. Khối lượng thực hiện đạt 84,7/108,5 tỉ đồng, tương đương 78,07%.

Gói thầu số 61 về hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã sử dụng 91,8% thời gian hợp đồng, khối lượng đạt 63,45%. Gói thầu số 62 về phòng chống mối đã sử dụng 98,2% thời gian, khối lượng đạt 65%.

Thiết bị nhập khẩu kéo dài tiến độ

Theo Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau, dự án bệnh viện 1.200 giường có nhiều hệ thống chuyên ngành và thiết bị kỹ thuật phức tạp. Phần lớn thiết bị y tế và hệ thống cơ điện phải nhập khẩu, kéo dài thời gian sản xuất, vận chuyển, thông quan và lắp đặt.

Đối với gói thầu số 64 cung cấp, lắp đặt lò đốt rác, hội đồng đã hai lần họp lựa chọn cấu hình thiết bị công suất 100 kg/giờ. Ban Quản lý dự án xây dựng đang rà soát, trình cấp thẩm quyền xem xét quy mô công suất theo quy chuẩn mới so với dự án được duyệt.

Gói thầu số 66 cung cấp, lắp đặt nội thất phòng mổ có giá trị hợp đồng 62,3 tỉ đồng, đã giải ngân 18,7 tỉ đồng. Nhà thầu đang trình duyệt vật tư, thiết bị và đặt hàng.

Gói thầu số 97 cung cấp, lắp đặt thiết bị chẩn đoán hình ảnh có giá trị 223,4 tỉ đồng, đã giải ngân 67 tỉ đồng. Gói thầu số 105 về hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính có giá trị 89,5 tỉ đồng, đã giải ngân 26,8 tỉ đồng. Nhà thầu của hai gói này đang đặt hàng thiết bị.

Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết việc mua sắm trang thiết bị y tế phải qua nhiều bước, từ đề xuất cấu hình, chào giá đến họp lấy ý kiến hội đồng nên mất nhiều thời gian. Trong quá trình thi công, đơn vị sử dụng cũng đề xuất nhiều thay đổi thiết kế cho phù hợp nhu cầu, ảnh hưởng tiến độ dự án.

Ban quản lý dự án nhận định nguồn vốn xổ số kiến thiết bố trí năm 2026 có khả năng không giải ngân hết kế hoạch. Đối với 1.727 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2025 kéo dài sang năm 2026, đơn vị cam kết giải ngân hết trong năm 2026.

Để đẩy nhanh tiến độ, Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau đề nghị các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị, liên tục tăng ca; trình các mẫu vật tư, thiết bị để chủ đầu tư phê duyệt và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để giải ngân khi có khối lượng.

Với việc nhiều gói thầu chậm tiến độ như trên, nhiều khả năng bệnh viện 1.200 giường không hoàn thành đúng tiến độ.