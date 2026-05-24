Nhiều hành khách bị thương trên chuyến bay nhiễu động như 'rơi tự do'

Vi Nguyễn
24/05/2026 10:33 GMT+7

Hành khách mô tả trải nghiệm trên chuyến bay nhiễu động như 'rơi tự do từ cao ốc' với hình ảnh cho thấy thức ăn và các vật dụng khác nằm rải rác trên sàn máy bay.

Mười hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương khi chuyến bay CX156 của hãng Cathay Pacific Airways từ Brisbane đến Hồng Kông gặp nhiễu động vào sáng thứ bảy 23.5. Hành khách mô tả trải nghiệm kinh hoàng này giống như "rơi tự do từ cao ốc".

Cathay Pacific xác nhận với SCMP chuyến bay CX156 từ Brisbane đến Hồng Kông đã gặp nhiễu động khiến 10 người đã bị thương và được đưa đến bệnh viện để điều trị. "Sáu thành viên phi hành đoàn và 4 hành khách báo cáo bị thương nhẹ, và tám người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để được chăm sóc y tế thêm", phát ngôn viên của Cathay cho biết.

Cơ quan Quản lý sân bay Hồng Kông xác nhận đã nhận được báo cáo vào khoảng 6 giờ sáng về chuyến bay và ngay lập tức yêu cầu lực lượng cứu hỏa, cứu thương túc trực. Máy bay đã hạ cánh an toàn lúc 6 giờ 35 sáng, và các nhân viên y tế ngay lập tức lên máy bay để hỗ trợ những người bị thương.

Hành khách so sánh cảm giác nhiễu động máy bay với việc đang ở trên một trò chơi rơi tự do trong công viên giải trí, nói rằng máy bay lao xuống đột ngột trong khoảng hai giây. Nhiễu loạn không khí xảy ra ngay trước khi bữa ăn được phục vụ, có nghĩa là một số thành viên phi hành đoàn có thể đang đứng hoặc di chuyển trong máy bay vào thời điểm đó.

Nhiều hành khách bị thương trên chuyến bay nhiễu động như 'rơi tự do từ cao ốc' - Ảnh 1.

Nhiễu động không khí nghiêm trọng trên chuyến bay của hãng Cathay có trụ sở tại Hồng Kông

ẢNH: REUTERS

Nhiễu động không khí xảy ra khi máy bay gặp phải các chuyển động không khí không ổn định do các yếu tố như bão hoặc điều kiện gió thay đổi.

Các chuyên gia hàng không từ lâu đã cảnh báo hiện tượng "nhiễu động không khí trong lành" thường không thể nhìn thấy trên radar thời tiết, có thể đặc biệt nguy hiểm vì phát sinh đột ngột mà không có nhiều cảnh báo.

Không giống như nhiễu động liên quan đến giông bão, "nhiễu động không khí trong lành" có thể xảy ra ngay cả trên bầu trời dường như yên tĩnh. Các chuyên gia cho rằng, hành khách không thắt dây an toàn thường có nguy cơ bị thương cao nhất trong các sự kiện nhiễu động đột ngột, vì những cú giật mạnh có thể hất văng người khỏi chỗ ngồi hoặc khiến các vật thể không được cố định bay trong khoang máy bay. Điển hình là vụ nhiễu động chết người của Singapore Airlines năm 2024, trong đó một hành khách thiệt mạng và hàng chục người bị thương sau khi chuyến bay từ London đến Singapore gặp phải nhiễu động nghiêm trọng, phải hạ cánh khẩn cấp ở Bangkok.

Vì sao giá vé máy bay nhảy múa liên tục?

Các chuyên gia du lịch tiết lộ bí mật về cách các hãng hàng không có thể tính giá vé máy bay cao hơn mỗi khi bạn tìm kiếm vé.

