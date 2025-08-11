Nhiều hoạt động hấp dẫn trong tuần lễ 'Doanh nhân và sách'

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 15.10, tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật tại TP.HCM, nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân TP.HCM nói riêng; cũng như nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò vị trí của doanh nhân trong quá trình xây dựng và phát triển.

Giao lưu nghệ thuật "Doanh nhân chúng tôi và chúng ta" tại Gặp gỡ tháng 10.2024 ẢNH: H.CHƯƠNG

Theo đó, chương trình Gặp gỡ tháng 10 năm 2025 với nhiều chuỗi hoạt động phong phú, gồm: Vinh danh "Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025", tôn vinh những cuốn sách có giá trị thực tiễn, truyền cảm hứng mạnh mẽ từ chính trải nghiệm doanh nhân; "Top 50 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2025".

Ban tổ chức cũng ghi nhận những nỗ lực xây dựng môi trường học tập, phát triển nội lực qua sách với triển lãm Top 50 doanh nghiệp có văn hóa đọc tốt năm 2025, Top 10 sách hay do doanh nhân Việt viết năm 2025 và Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp năm 2025.

Thi viết về Doanh nghiệp gia đình - nơi khơi nguồn thương hiệu Việt

Nằm trong các hoạt động chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức hội thảo Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân - Từ ký ức đến khát vọng vươn mình.

Bên cạnh đó còn có cuộc thi viết về Doanh nghiệp gia đình - nơi khơi nguồn thương hiệu Việt, được kỳ vọng sẽ tạo nên diễn đàn ghi lại những câu chuyện thật, giá trị thật từ các mô hình doanh nghiệp gia đình - vốn là cái nôi hình thành nhiều thương hiệu uy tín của Việt Nam.

Nhà báo Nguyễn Trọng Chức (phải) làm Trưởng ban giám khảo cuộc thi viết "Doanh nghiệp gia đình - nơi khơi nguồn thương hiệu Việt" ẢNH: TRUNG NGHĨA

Đường sách TP.HCM - nơi diễn ra nhiều sự kiện của tuần lễ Doanh nhân và sách ẢNH: TRUNG NGHĨA

Cuộc thi cũng là hoạt động truyền thông nhằm đồng hành cùng doanh nhân tư nhân, cổ vũ sự phát triển của kinh tế tư nhân TP.HCM và cả nước trong giai đoạn mới (thời gian nhận bài dự thi đến ngày 30.9).

Thành phần ban giám khảo gồm nhà báo Nguyễn Trọng Chức - Trưởng ban và các thành viên: nhà báo Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Trần Trọng Thức, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải và ông Lê Hoàng - Ủy viên Ban thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam.

Ban tổ chức còn tổ chức gala Doanh nhân và sách - không gian kết nối giữa doanh nhân, tác giả, nhà xuất bản và công chúng yêu sách, cùng với đó là các hoạt động giao lưu, ký tặng sách, ra mắt tác phẩm mới của các doanh nhân, các tác giả đoạt giải cuộc thi viết Doanh nghiệp gia đình - nơi khơi nguồn thương hiệu Việt (diễn ra từ ngày 8 - 12.10) tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TP.HCM).