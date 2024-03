Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày hội 'Tự hào một dải non sông'

Hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.3 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" do T.Ư Đoàn phát động và tiếp tục nâng cao, đẩy mạnh công tác xây dựng hiệu quả cặp giá trị mẫu hình thanh niên "yêu nước - khát vọng"; tăng cường tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc và mang văn hóa, truyền thống, bản sắc dân tộc đến gần hơn với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, đội viên, Ban Thường vụ Quận đoàn 3 đã tổ chức Ngày hội "Tự hào một dải non sông".

Ra mắt các tuyến đường, tuyến hẻm cờ Tổ quốc tại Q.3 D.H

Tại ngày hội, Quận đoàn 3 đã phát động các công trình, phần việc, hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Q.3 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2027. Trong đó, có thể kể đến như ở tuyến hoạt động cơ sở, các cơ sở Hội khu vực địa bàn dân cư sẽ thực hiện các công trình gồm: tuyến đường sắt văn minh - sạch - đẹp; khánh thành tuyến đường, tuyến hẻm cờ Tổ quốc tại khu vực xung quanh các di tích lịch sử trên địa bàn quận; thực hiện sơn, vẽ mảng tường tuyên truyền cạnh ga Sài Gòn (tuyến đường Trần Văn Đang).

Trao tặng bản đồ Việt Nam cho các cơ sở Đoàn, Hội, Liên đội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn Q.3 D.H

Tổ chức các ngày hội, như: giao lưu thanh niên quốc tế; thanh niên dân tộc Q.3; hiến máu tình nguyện; văn hóa giao thông; Green Life tuổi trẻ Q.3 chung tay vì môi trường xanh; sắc màu văn hóa Việt Nam. Tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến gương "Thanh niên sống đẹp, sống có ích" và Liên hoan câu chuyện đẹp khu phố tôi năm 2024. Tổ chức các sân chơi về thể dục thể thao như: sân chơi thanh niên khỏe và giải bóng đá thanh niên năm 2024…

Đặc biệt, tại ngày hội cũng đã giới thiệu các tuyến đường, tuyến hẻm cờ Tổ quốc trên địa bàn Q.3 đã, đang và sẽ thực hiện trong năm 2024. Trong đó, các tuyến hẻm bao gồm: 16/93 Nguyễn Thiện Thuật (P.2); 246 Võ Văn Tần (P.5); 85 Rạch Bùng Binh (P.9); 372 Cách Mạng Tháng Tám (P.10); 205 Trần Văn Đang (P.11); 359 Lê Văn Sỹ (P.12); 108/50 Trần Quang Diệu (P.14). Và các tuyến đường: Trần Quang Diệu (P.13); Điện Biên Phủ (P.1, 3, 4, Võ Thị Sáu).

Đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia ngày hội

Những gian hàng với các nội dung hoạt động sôi động tại ngày hội D.H

Tại ngày hội, Quận đoàn 3 cũng phát động các tuyến nội dung chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024). Đồng thời, trao tặng bản đồ Việt Nam cho các cơ sở Đoàn, Hội, Liên đội các trường tiểu học, THCS trên địa bàn Q.3.

Đến với ngày hội, các đại biểu, đoàn viên, thanh thiếu niên còn được xem hoạt cảnh lịch sử "Việt Nam đất nước anh hùng" do câu lạc bộ kịch thanh niên biểu diễn. Câu lạc bộ kịch thanh niên là nơi sinh hoạt, giao lưu của các bạn trẻ có chung niềm đam mê với nghệ thuật biểu diễn sân khấu, với thể loại kịch nói, nhạc kịch…

Thích thú trải nghiệm các gian hàng với những trò chơi ý nghĩa tại ngày hội D.H

Ngoài ra còn có rất nhiều gian hàng với những nội dung hoạt động sôi nổi như: gian hàng "Cho tôi một vé về tuổi thơ"; chiếu phim với chủ đề "Việt sử Kiều hùng"; các gian hàng trò chơi dân gian gồm: lô tô, câu cá, 63 mảnh ghép, vòng tròn ca dao, tục ngữ; nhìn hình ảnh đoán tỉnh thành. Tất cả những gian hàng này đều có nội dung hướng đến đến tình yêu Tổ quốc, kiến thức về các tỉnh, thành, vùng miền của Việt Nam…