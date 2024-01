Tự hào một dải non sông: Giúp nâng cao nhận thức về chủ quyền đất nước

Giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về chủ quyền quốc gia

Thời gian qua, trong một số ấn phẩm văn hóa trên internet (phim điện ảnh, hoạt hình, quảng cáo...) có những hình ảnh bản đồ VN không đúng với các chỉ dẫn địa lý đã được luật pháp quốc tế quy định.

Chính vì thế, tôi cho rằng việc treo bản đồ VN tại các cơ quan, công sở, trường học, là điều nên được khuyến khích thực hiện. Hành động này giúp cho người dân VN nâng cao nhận thức của bản thân về chủ quyền đất nước.

Việc treo hình ảnh bản đồ tại nơi làm việc, học tập sẽ giúp người dân ghi dấu hình ảnh đất nước; từ đó cảm thấy trân trọng và tin yêu hơn đối với từng tấc đất quốc gia.

Bản thân tôi cũng kỳ vọng hoạt động này sẽ mang lại những giá trị và chuyển biến tích cực, giúp mọi người hiểu rõ hơn về chủ quyền quốc gia, từ đó có ý thức cao hơn trong đấu tranh với mọi hành vi, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chia rẽ đoàn kết dân tộc và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ.

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu thanh niên

Khơi gợi ý thức tự hào dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ

Theo tôi, đây là một chương trình rất hay và ý nghĩa. Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" của T.Ư Đoàn sẽ giúp khơi gợi ý thức tự hào dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ trong mọi người.

Mỗi người chung tay vì một hành động nhỏ nhưng thiết thực và mang ý nghĩa sâu sắc, to lớn. Hy vọng cuộc vận động sẽ lan tỏa rộng rãi đến mọi thế hệ, đặc biệt là gen Z - thế hệ đặc biệt nhạy cảm với các thông tin.

Tôi và ban lãnh đạo của trường sẽ tuyên truyền đến sinh viên, đồng lòng hưởng ứng tham gia. Để cùng treo bản đồ VN tại giảng đường, nơi làm việc…

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sơn, phụ trách Phòng Truyền thông và Công tác sinh viên,

Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi TP.HCM

Gieo vào lòng người Việt niềm tự hào

Người VN luôn mang trong lòng mình tình yêu đất nước bao la. Nhớ có lần công tác ở Hàn Quốc vào dịp Quốc khánh 2.9, nhóm chúng tôi tìm đến một quán ăn của cô dâu Hàn gốc Việt. Gặp nhau và nói cùng nhau thứ ngôn ngữ quê hương, mới hay xung quanh mình toàn là người Việt sang sinh sống, học tập. Ai cũng nhớ ngày hôm đó là Quốc lễ.

Trong quán ăn cô dâu gốc Việt vẫn treo cờ đỏ sao vàng, và một tấm bản đồ đất nước phóng to cỡ khổ A3. Hỏi ra mới biết dân Việt hay tụ về quán ăn để ăn mừng mấy ngày lễ, tết. Đi xa mà thấy cờ Tổ quốc, bản đồ quê hương là lòng luôn vọng tưởng về đất nước. Tôi cũng gặp cảnh này ở các quán ăn của người Việt ở Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan.

Tôi thấy hoạt động treo bản đồ tại nơi học tập, làm việc, lao động với thông điệp "Tự hào một dải non sông" thật ý nghĩa. Bởi chính từ những điều đơn giản nhất, thiết thực nhất sẽ gieo vào lòng người Việt chúng ta không chỉ niềm tự hào mà một hệ ý thức. Từ đó sẽ tạo nên hành động. Và hành động của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một sức mạnh tập thể. Quả thật non sông gấm vóc này nối liền một dải và an hòa cho đến ngày nay là nhờ sức mạnh của một tập thể yêu nước.

Nhà văn Tống Phước Bảo, hội viên Hội Nhà văn VN