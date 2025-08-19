Nhiều hội nhóm Facebook thông báo thu phí, nhưng ai cũng vui vẻ hưởng ứng, vì sao?

Trend “thu phí” hài hước và ý nghĩa

Thoạt nhìn, những bài đăng này khiến nhiều người có thể hiểu nhầm là các hội nhóm yêu cầu đóng phí để duy trì hoạt động. Tuy nhiên, các bài đăng “thu phí” thực chất là lời kêu gọi sáng tạo, hài hước nhưng đầy ý nghĩa nhân văn nhằm ủng hộ chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”. Với số tài khoản ngân hàng thuộc T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và nội dung chuyển khoản là “Cuba”. Cách làm này đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhiều hội nhóm trên Facebook xuất hiện các bài đăng thông báo “thu phí hoạt động” ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hà Hạ Xuân (25 tuổi), sống tại Hà Nội, là quản trị viên của một hội nhóm trên Facebook với gần 600.000 thành viên tham gia. Gần đây, cô đã đăng bài kêu gọi “thu phí hoạt động” trong nhóm, nhưng thực chất là để quyên góp ủng hộ Cuba.

Hạ Xuân chia sẻ: “Khi biết đến chương trình vận động ủng hộ Cuba, mình đã ngay lập tức chuyển khoản đóng góp. Mình nhận thấy đây là hoạt động ý nghĩa, cần được lan tỏa. Với vai trò quản trị viên của một nhóm có rất đông thành viên, mình quyết định đăng bài để kêu gọi mọi người cùng tham gia. Mình hy vọng "Job vui đây" không chỉ là cộng đồng để các bạn trẻ tìm việc đơn thuần mà nó còn là nơi mà mọi người được bày tỏ và lan tỏa về lòng yêu nước và trách nhiệm với đất nước”.

Hạ Xuân đang là quản trị viên của một hội nhóm trên Facebook với gần 600.000 người tham gia ẢNH: NVCC

Bài viết của Hạ Xuân nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các thành viên. Cô bày tỏ: “Mình rất tự hào về các thành viên trong nhóm. Mọi người không chỉ biết chia sẻ, yêu nước mà còn trân trọng những giá trị tốt đẹp. Thấy mọi người vui vẻ tham gia, hào hứng khoe đã chuyển khoản, mình cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì đã góp phần vào một hoạt động ý nghĩa”.

Qua việc làm này, Hạ Xuân mong muốn lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn và tình yêu nước. “Thật ra mọi người đã và đang làm rất tốt những điều này rồi, mình chỉ đóng góp thêm một phần nhỏ. Là người làm truyền thông, mình hy vọng có thể dùng chuyên môn của mình để mang lại giá trị tích cực cho xã hội”, Hạ Xuân nói.

Anh Lê Sỹ Tấn, người sáng lập công ty Jobvui (Hà Nội), đồng thời là quản trị viên nhóm “khu phố freelancer” với gần 500.000 thành viên cũng đăng bài thông báo “thu phí hoạt động” với mức giá 10.000 đồng/năm, kèm số tài khoản ngân hàng MB: 2022. Bài viết của anh nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt tương tác, với nhiều bình luận chia sẻ hình ảnh chuyển khoản.

Anh Tấn bày tỏ: “Mình rất vui khi mọi người hào hứng tham gia và khoe việc tốt”. Với vai trò quản trị viên, anh Tấn cho biết luôn mong muốn có thể nghĩ ra các nội dung ý nghĩa để kêu gọi cộng đồng cùng tham gia các chiến dịch quốc gia. “Đó là việc nên làm”, anh nhấn mạnh.

Lan tỏa những giá trị nhân văn và tích cực

Cũng hưởng ứng trào lưu này, anh Phan Đình Phúc (37 tuổi, ngụ tại TP.HCM), quản trị viên của hội nhóm "Review bất động sản" có hơn 260.000 thành viên tham gia, chia sẻ: “Mình thấy trào lưu này rất ý nghĩa nên muốn lan tỏa để nhiều người hưởng ứng hơn. Trào lưu này giúp mình hiểu hơn về lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba”.

Anh Phúc cho rằng đây là một trào lưu ý nghĩa cần được lan tỏa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Phúc vui vẻ kể thêm: “Có nhiều người nhắn tin gửi minh chứng đã chuyển khoản, bảo sao nhóm thu phí có 10.000 đồng thế, họ tưởng mình thu tiền thật. Tuy nhiên, sau đó khi phát hiện ra đây là một cách để kêu gọi ủng hộ cho Cuba thì họ chuyển khoản thêm và cảm ơn vì đã lan tỏa. Thật ra nhóm của mình luôn có những hoạt động cộng đồng xuyên suốt 5 năm qua, bọn mình hay làm từ thiện, quyên góp những trường hợp đặc biệt do bão lũ, thiên tai. Lần nào mọi người cũng đều rất đồng lòng, mình cảm thấy tự hào về dân tộc mình, đúng nghĩa tinh thần "lá lành đùm lá rách" suốt bao đời nay”.

Vì trào lưu “thu phí” dễ thương này mà nhiều người trước đó đã chuyển khoản ủng hộ rồi vẫn tiếp tục “đóng phí”. Vũ Hoàng Minh Quân (24 tuổi), ngụ tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình (trước đây là thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), cho biết: “Ban đầu khi biết đến thông tin của chương trình kêu gọi ủng hộ cho Cuba mình đã chuyển khoản 50.000 đồng. Sau đó, khi thấy nhiều hội nhóm trên mạng đăng bài thu phí hoạt động, nhưng thực ra là để quyên góp ủng hộ cho nước bạn nên mình không ngần ngại mà chuyển khoản thêm 200.000 đồng nữa”.

Qua trào lưu này, các hội nhóm không chỉ lan tỏa giá trị nhân văn mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần “tương thân tương ái”. Những bài đăng “thu phí” hài hước đã trở thành cầu nối để cộng đồng cùng chung tay vì một mục tiêu cao đẹp.