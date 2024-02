Nhiều khả năng sẽ có bảng 'tử thần' tại vòng chung kết giải U.19 quốc gia

Hấp dẫn nguyên tắc bốc thăm



Ngày 15.2, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo số 4 công bố lịch thi đấu, thể thức bốc thăm vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia 2024.

Theo đó 12 đội bóng dự vòng chung kết gồm Thể Công Viettel, Hà Nội (nhóm A); PVF, Đông Á Thanh Hóa (nhóm B); SLNA, Huế (nhóm C); LPBank HAGL, Khánh Hòa (nhóm D); Phú Yên, Bình Phước (nhóm E); Becamex Bình Dương (nhóm F) và Đồng Tháp (nhóm G). Các đội chia vào 3 bảng, mỗi bảng có 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng. Nếu có từ 2 đội bằng điểm nhau trở lên sẽ tính đối đầu giữa các đội đó với nhau để xếp hạng. 6 đội nhất nhì 3 bảng cùng 2 đội thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết, thi đấu loại trực tiếp cho đến khi tìm ra đội vô địch giải.

Niềm vui của Đồng Tháp khi có mặt ở vòng chung kết Khả Hòa

Toàn bộ sẽ có 25 trận đấu tranh từ ngày 21.2 đến 5.3 trên 3 sân vận động Bình Dương và 2 sân phụ B, C cạnh bên sân chính. Trong đó sân Bình Dương dự kiến tổ chức từ 6-7 trận gồm 3 trận vòng bảng có đội Bình Dương thi đấu (bao gồm trận khai mạc), 2 trận bán kết và trận chung kết.

Trường hợp đội chủ nhà lọt vào tứ kết thì sẽ được thi đấu trên sân Bình Dương. Còn lại 18-19 trận khác sẽ tranh ở 2 sân B và sân C. Giờ thi đấu của ngày đầu 21.2 và 2 trận bán kết ngày 3.3 là 15 giờ và 17 giờ 30. Trận chung kết ngày 5.3 lúc 17 giờ. Còn lại các trận khác sẽ thi đấu 2 trận lúc 14 giờ và 16 giờ mỗi ngày.

Hàng phòng ngự SLNA chơi tự tin, chặt chẽ Kim Phụng

VFF cũng đã công bố nguyên tắc bốc thăm như sau: 1/Đội Bình Dương chủ nhà nằm ở bảng A mang mã số 1A thi đấu trận khai mạc. 2/Phân bố đồng đều các đội xếp thứ nhất vòng loại vào các bảng vòng chung kết. 3/Các đội cùng bảng vòng loại không cùng bảng vòng chung kết.

Thứ tự bốc thăm lần lượt là: 1/Bình Dương ở bảng A 2/Sẽ bốc thăm cho 6 đội nhất bảng vòng loại là Thể Công Viettel, PVF, SLNA, LPBank HAGL, Phú Yên và Đồng Tháp vào 5 lá thăm 1 bảng A, 2 bảng B và 2 bảng C (đảm bảo nguyên tắc 2), 3/Bốc thăm cho đội còn lại trong nhóm 6 đội nhất vòng loại vào bất kỳ bảng nào A, B hoặc C (đảm bảo nguyên tắc 2), 4/Bốc thăm hoặc xếp bảng cho 5 đội nhì bảng gồm Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, Huế, Khánh Hòa và Bình Phước vào 3 bảng A, B, C (đảm bảo nguyên tắc 3). Nghĩa là Hà Nội không chung bảng với Thể Công Viettel, Đông Á Thanh Hóa không chung bảng với PVF, Huế không chung với SLNA.

"Tử thần" gọi tên ai?

Thể Công Viettel tự tin sẽ vào đến trận cuối cùng Quỳnh Nga

Với nguyên tắc và thứ tự bốc thăm này, căn cứ vào thực lực và khả năng của các đội đã thể hiện qua vòng loại cũng như sức mạnh truyền thống, bề dày của các đội, nhiều khả năng sẽ có bảng 'tử thần" ở vòng chung kết. Bởi trước hết các đội nhất bảng phải chia đều, nhưng có 1 đội nếu lọt ra ngoài nhóm 5 đội đã bốc thăm trước đó thì ngẫu nhiên họ có thể rơi vào nhóm rất mạnh với 3 đội nhất bảng. Ví dụ Thể Công Viettel, SLNA rơi vào bảng B mà PVF hay LPBank HAGL là đội phải bốc thăm sau khi đã xác định xong mỗi bảng có 2 đội nhất nhóm vòng loại trước đó mà lại lọt vào bảng này thì bảng này quá mạnh. Sẽ rất có nhiều kịch bản xảy ra cho 3 đội mạnh nhất nhóm vòng loại vào chung bảng vòng chung kết như Bình Dương, Thể Công Viettel, SLNA hoặc PVF, Thể Công Viettel, SLNA hoặc Thể Công Viettel, SLNA, LPBank HAGL hoặc Bình Dương, PVF, SLNA... Nói chung có rất nhiều khả năng các đội này vào chung bảng.

Chưa hết trong số 5 đội nhì bảng thì đội hạng ba mùa 2023 Hà Nội và đương kim vô địch Đông Á Thanh Hóa đều rất đáng gờm, nên nếu các đội này rơi vảo bảng nào thì sẽ tạo nên một bảng đấu vô cùng khó chịu. Ví dụ Hà Nội vào bảng A có Bình Dương, PVF và SLNA hay Đông Á Thanh Hóa vào bảng B có Thể Công Viettel, SLNA và LPBank HAGL đều là những bảng "tử thần". Những trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra do lá thăm ngẫu nhiên và cũng do vòng chung kết U.19 năm 2024 tập trung quá nhiều đội bóng hay nên bảng "tử thần" là khó tránh khỏi.

Môi Sê (áo xanh) cùng HAGL đã sẵn sàng cho vòng chung kết Minh Trần

Theo kế hoạch 15 giờ ngày 19.2 tại phòng họp sân vận động Bình Dương, VFF sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng cho 12 đội bóng dự vòng chung kết.