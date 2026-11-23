Chiều 23.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị trao quyết định nghỉ hưu đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV; các cán bộ thôi tham gia Ban Chỉ đạo 110 và Hội đồng Lý luận T.Ư nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư ẢNH: TTXVN

Theo các quyết định được công bố tại hội nghị, thời điểm nghỉ hưu là từ ngày 1.12.2026.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định nghỉ hưu cho 6 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, gồm: nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng ban Chỉ đạo 110 Trần Quốc Vượng; nguyên Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và nguyên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng trao quyết định nghỉ hưu cho 9 nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng từng giữ cương vị lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội. Trong đó có 5 nguyên Phó thủ tướng: Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Trần Hồng Hà, Mai Văn Chính; 4 nguyên Phó chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương, Vũ Hồng Thanh, Lê Minh Hoan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho các nguyên Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định nghỉ hưu cho 15 nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng công tác tại các ban, cơ quan Đảng T.Ư, Quốc hội và Chính phủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định nghỉ hưu cho 17 nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng là lãnh đạo các bộ, ngành trực thuộc Chính phủ và các địa phương.

Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhất và Huân chương Độc lập hạng nhì tặng 25 nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quyết định nghỉ hưu cho các nguyên Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng công tác tại các ban, cơ quan Đảng T.Ư, Quốc hội và Chính phủ ẢNH: TTXVN

Trân trọng đóng góp của các thế hệ cán bộ

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn dù đã kết thúc chặng đường công tác chính thức, các cán bộ tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, chia sẻ suy nghĩ, đóng góp những ý kiến chân thành, thẳng thắn, xây dựng đối với công việc chung. Những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm công tác, những ý kiến xuất phát từ thực tiễn đều rất đáng trân trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN

Nhấn mạnh dù ở cương vị nào, đang công tác hay đã nghỉ hưu, mỗi người vẫn có chung tình cảm, trách nhiệm và mong muốn đất nước ngày càng phát triển, nhân dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng những năm tháng công tác có thể khép lại nhưng tình cảm đồng chí, đồng đội, những kỷ niệm và đóng góp cho đất nước sẽ còn mãi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục được gìn giữ, vun đắp. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu. Đây không chỉ là việc thực hiện chính sách mà còn là tình cảm, trách nhiệm và đạo lý của Đảng đối với những người đã cống hiến nhiều năm cho sự nghiệp chung và đất nước.