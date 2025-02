Nhiều lãnh đạo, chỉ huy thuộc Công an Lâm Đồng xin nghỉ hưu trước tuổi

Chiều 17.2, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí (từ ngày 1.3) đối với 21 lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và cấp đội. Chủ trì buổi lễ, đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đánh giá việc nhiều cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành; tạo điều kiện thuận lợi để công an tỉnh hoàn thành tốt công tác xây dựng đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và triển khai tổ chức bộ máy mới.

Đại tá Trương Minh Đương phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LV

Trong 21 lãnh đạo, chỉ huy nhận quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, có 19 người hưởng chế độ hưu trí và 2 người được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu.

Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao các quyết định nghỉ hưu ẢNH: LV

Đại tá Trương Minh Đương thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng 21 lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và cấp đội nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời ghi nhận những kết quả và đóng góp to lớn, quan trọng của 21 lãnh đạo, chỉ huy vào thành tích chung của công an tỉnh trong suốt thời gian qua.