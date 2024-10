Thượng tá Phạm Thanh Hùng làm Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Sáng 21.10, tại TP.Đà Lạt, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Phạm Thanh Hùng (43 tuổi), Trưởng Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) làm Phó giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Trương Minh Đương trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Phạm Thanh Hùng ẢNH: LV

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ thạc sĩ luật, Đại học An ninh, cao cấp lý luận chính trị; có hơn 25 năm học tập, công tác trong ngành công an, trong đó có hơn 15 năm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Thượng tá Hùng từng kinh qua chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng. Từ tháng 9.2023, thượng tá Hùng được điều động làm Trưởng Công an H.Di Linh trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chúc mừng tân Phó giám đốc Phạm Thanh Hùng ẢNH: LV

Trước đó, ngày 21.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đại tá Vũ Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh giữ chức vụ Phó trưởng ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Đến dự và tặng hoa chúc mừng thượng tá Hùng có bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng; ông Trần Hồng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ẢNH: LV

Hiện Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng có đại tá Trương Minh Đương làm giám đốc, cùng 5 phó giám đốc gồm: Đại tá Lê Hồng Phong, đại tá Nguyễn Quang Thống, đại tá Đinh Xuân Huy, đại tá Bùi Đức Thịnh và thượng tá Phạm Thanh Hùng.