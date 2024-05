Nhiều loại tội phạm mới, núp bóng doanh nghiệp

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí vừa có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả công tác của ngành kiểm sát, trong đó có đề cập tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ. Số liệu báo cáo tính từ 1.10.2023 đến 31.3.2024.



Nhiều loại tội phạm có thủ đoạn mới, núp bóng doanh nghiệp

Theo báo cáo của Viện trưởng Viện KSND tối cao, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm 2023; tiếp tục phát sinh nhiều loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn tội phạm mới, hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp…

Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí GIA HÂN

Đối với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, cơ quan tố tụng đã khởi tố 10 vụ (giảm 9%). Các thế lực thù địch, tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử để phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc, đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang, tác động rất lớn trong nhân dân... nhằm chống Nhà nước.

Với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, số vụ khởi tố là 15.674 vụ (tăng 0,3%). Nhiều vụ giết người có tính chất côn đồ, manh động, man rợ, nguy hiểm; một số vụ tai nạn giao thông làm chết và bị thương nhiều người; vi phạm quy định về PCCC gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm mua bán người diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia.

Đáng chú ý, cơ quan tố tụng đã khởi tố 14.162 vụ án về ma túy (tăng 12,8%); trong đó phát hiện và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, xuất hiện thủ đoạn mới là đóng gói ma túy rồi thả trôi trên biển có gắn định vị để mang vào Việt Nam tiêu thụ.

Riêng về tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường, Viện trưởng Viện KSND tối cao cho hay, đã khởi tố 19.810 vụ (tăng 1,31%), trong đó phát sinh nhiều tội phạm với phương thức, thủ đoạn, hoạt động tinh vi, phạm tội có tổ chức, có sự cấu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nhà nước, liên quan đến các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đấu thầu, đất đai.

Bị can Nguyễn Văn Hậu (trái), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, bị khởi tố trong vụ án liên quan đến nhiều quan chức cấp cao CACC

"Có sự cấu kết chặt chẽ giữa cán bộ nhà nước với doanh nghiệp tư nhân"

Đề cập tới tội phạm tham nhũng, chức vụ, Viện trưởng Viện KSND tối cao cho biết đã khởi tố mới 468 vụ (tăng 2%).

Các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Nhiều vụ liên quan đến các bộ, ngành, địa phương; có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân, trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu.

Điển hình như vụ án vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên, buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan. Hay như vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Ngoài ra còn có vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành phố; vụ án liên quan đến Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil...

Một loại tội phạm khác cũng được Viện trưởng Viện KSND tối cao đề cập, là xâm phạm hoạt động tư pháp. Trong kỳ báo cáo, cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 36 vụ (tăng 24,1%), chủ yếu liên quan các hành vi nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô tài sản.

Điển hình như vụ điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) nhận hối lộ 1,3 tỉ đồng giúp các bị can tại ngoại; rồi vụ án Nguyễn Văn Bi, chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, thu tiền của người phải thi hành án và chiếm đoạt 608 triệu đồng để sử dụng cá nhân...