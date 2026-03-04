Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhiều lỗi kỹ thuật trong ngày đầu thu phí trên 2 tuyến cao tốc

Quế Hà
Quế Hà
04/03/2026 13:26 GMT+7

Sau 1 ngày thu phí trên 2 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, Cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận nhiều lỗi kỹ thuật và yêu cầu khắc phục trước ngày 10.3.2026.

Ngày 4.3, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long và Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) khẩn trương khắc phục các tồn tại của hệ thống thiết bị phục vụ công tác thu phí trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây, do 2 đơn vị này làm chủ đầu tư.

Trước đó, từ 22 giờ ngày 2.3, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức tổ chức thu phí. Qua phối hợp kiểm tra thực tế, Khu Quản lý đường bộ IV ghi nhận các tồn tại ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý thu phí, kiểm soát doanh thu và bảo đảm an toàn giao thông.

Lỗi kỹ thuật trong thu phí cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cần khắc phục gấp - Ảnh 1.

Nhân viên trạm thu phí xử lý thủ công cho xe qua trạm

ẢNH: C.T.V

Đáng chú ý, hệ thống đọc thẻ ETC phát sinh lỗi tại một số trạm. Một số trường hợp không đọc được thẻ tại làn vào, hệ thống không ghi nhận đầy đủ dữ liệu khi phương tiện ra khỏi cao tốc.

Hệ thống nhận dạng biển số có tỷ lệ nhận dạng thấp, khoảng 50%; hình ảnh thu được bị mờ, không đủ căn cứ xác định phương tiện.

Camera không nhận diện được biển kiểm soát của xe phía sau khi các phương tiện di chuyển nối đuôi nhau.

Bên cạnh đó, có tình trạng hệ thống không ghi nhận đầy đủ dữ liệu khi phương tiện ra khỏi cao tốc; video giám sát mờ, bị gián đoạn, không bảo đảm tính liên tục của dữ liệu. Đèn tín hiệu giao thông tại một số làn bị treo, chưa bảo đảm điều kiện khai thác ổn định.

Tại các trạm thu phí, chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên giá long môn; các đầu dải phân làn thiếu phản quang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho phương tiện ra, vào trạm vào ban đêm và gây khó khăn cho nhân viên điều tiết.

Lỗi kỹ thuật trong thu phí cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cần khắc phục gấp - Ảnh 2.

Biển số xe ghi nhận rất mờ

ẢNH: C.T.V

Hệ thống phần mềm quản lý cũng bộc lộ hạn chế khi tốc độ truy cập chậm, thường xuyên không đăng nhập được. Một số trạm không cho phép lựa chọn làn vào; công cụ tra cứu hành trình phương tiện để xác định trạm vào phục vụ truy thu chưa sử dụng được.

Anh Lê Văn Thu, tài xế dịch vụ ở phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết, chiều 3.3, khi lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và ra tại nút giao Phan Thiết (Km 234), hệ thống không tự động nhận diện được biển số và truy xuất thông tin thu phí.

Nhân viên trạm phải chụp ảnh biển số, nhập dữ liệu thủ công vào máy tính. Một số phương tiện phải xếp hàng chờ xử lý thủ công khi qua trạm.

Lỗi kỹ thuật trong thu phí cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cần khắc phục gấp - Ảnh 3.

Xử lý các lỗi kỹ thuật tại trung tâm điều hành cao tốc

ẢNH: C.T.V

Để bảo đảm công tác thu phí được triển khai liên tục, đúng quy định và tránh thất thoát doanh thu, Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án 7 cùng các đơn vị liên quan bố trí cán bộ trực 24/24 tại các trạm thu phí và trung tâm điều hành, khắc phục ngay các tồn tại phát sinh. Thời hạn hoàn thành chậm nhất đến ngày 10.3.2026.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập các tổ công tác ứng trực 24/24 giờ nhằm xử lý các sự cố xảy ra trên đoạn tuyến cao tốc vừa được áp dụng thu phí.

