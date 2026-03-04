Cấp bách hoàn chỉnh cao tốc

Sau dấu mốc lịch sử 3.400 km cao tốc vào cuối năm 2025, Bộ Xây dựng ngay lập tức lên kế hoạch thực hiện mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km cao tốc để mở rộng không gian phát triển, góp phần vào động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới. Thực tế phát triển ở nhiều quốc gia cho thấy hạ tầng cơ sở, đặc biệt là giao thông, có ý nghĩa quan trọng, là nền tảng quyết định đến năng lực cạnh tranh của đất nước. Vì vậy, việc quyết liệt đẩy nhanh xây dựng hệ thống cao tốc là nhiệm vụ tiên quyết và thiết yếu. Thế nhưng có một nhiệm vụ cũng quan trọng không kém, đó chính là hoàn chỉnh, hoàn thiện các đoạn tuyến cao tốc đã đưa vào sử dụng.

Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi có thể coi là "phép thử" quan trọng cho hệ thống cao tốc đường bộ Bắc - Nam và không ít bất cập đã bộc lộ. Nhiều đoạn tuyến thiếu trạm dừng nghỉ, thiếu trạm xăng, thiếu làn dừng khẩn cấp, cao tốc chỉ 2 làn xe... dẫn đến ùn tắc, tai nạn, giới hạn tốc độ. Lợi thế, tiện ích và hiệu quả của hệ thống cao tốc đường bộ vì thế chưa được phát huy tối đa, mà ngược lại còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người và phương tiện, đòi hỏi phải được khắc phục, hoàn chỉnh nhanh nhất, sớm nhất. Liên quan đến vấn đề này, Cục Đường bộ đã yêu cầu các nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam tăng tốc thi công, nếu vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý theo quy định. Trong các chuyến công tác kiểm tra các dự án đường bộ cao tốc tại miền Trung ngày 1.3 vừa qua, bên cạnh đề nghị khẩn trương hoàn thiện thủ tục để đưa vào khai thác, sử dụng các đoạn tuyến đã hoàn thành thi công xây dựng trước ngày 10.3 đảm bảo thông suốt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công trạm dừng nghỉ để đưa vào khai thác đồng bộ với các dự án cao tốc.

Nhắc lại để thấy, việc hoàn thiện các đoạn tuyến cao tốc đã đưa vào sử dụng là hết sức cấp bách. Quan trọng hơn, đây cũng là bài học để các đoạn tuyến cao tốc sau này khi thực hiện phải đồng bộ với hạ tầng cơ sở, dịch vụ để hạn chế tối đa các rủi ro cho người và phương tiện.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 2.3, Cục Đường bộ VN đã chính thức triển khai thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020. Việc thu phí được áp dụng với các tuyến cao tốc do Nhà nước trực tiếp quản lý. Ghi nhận cho thấy, hầu hết người dân, đặc biệt là giới tài xế, đều đồng thuận bởi mức thu hợp lý và hiệu quả mà cao tốc đường bộ mang lại. Tâm lý này một lần nữa khẳng định vấn đề quan trọng nhất vẫn là chất lượng và người dân sẵn sàng trả tiền để sử dụng nếu giao thông thuận tiện, an toàn. Đây là lợi thế rất lớn để chúng ta tăng tốc 2.000 km cao tốc đường bộ từ nay đến năm 2030 và tiến đến 9.000 km cao tốc theo quy hoạch.

Đặt để trong bối cảnh đó, việc hoàn chỉnh các đoạn tuyến cao tốc đường bộ đã đưa vào sử dụng, đồng bộ các tuyến cao tốc đang xây dựng và tăng tốc hệ thống hạ tầng giao thông nói chung để mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của đất nước đều là những nhiệm vụ cấp bách, cấp thiết.