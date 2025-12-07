Nhiều lợi thế để thanh niên tỉnh Đồng Nai phát triển

Ngày 7.12, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2029. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đến dự.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm đánh giá đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu hành trình mới của tuổi trẻ Đồng Nai sau khi hợp nhất từ 2 tỉnh (Đồng Nai và Bình Phước), tạo nên sức mạnh cộng hưởng, không gian rộng mở, hiện đại và giàu tiềm lực.

Đại hội cũng được diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 1, và khoảng 2 tháng sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai với những định hướng rất cụ thể cho chặng đường phát triển mới của tỉnh.

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, đến với Đồng Nai hôm nay, chúng ta vui mừng trước hình ảnh một địa phương đang bứt phá mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp - dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, giữ vị trí cửa ngõ giao thương chiến lược kết nối Đông Nam bộ với Tây Nguyên.

Trong sự vươn mình mạnh mẽ đó, dấu ấn của thanh niên được thể hiện rõ nét qua hình ảnh tiên phong trong chuyển đổi số, sáng tạo trong khởi nghiệp, nhiệt huyết, xung kích trong các phong trào hành động cách mạng và trách nhiệm, gắn bó với cộng đồng, cống hiến cho sự phát triển bền vững của quê hương Đồng Nai tươi đẹp.

Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 đã xác định rõ những mục tiêu ưu tiên của tỉnh trong giai đoạn tới, trong đó tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh và cải thiện toàn diện đời sống nhân dân.

Những mục tiêu này đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện để thanh niên làm chủ tri thức, kỹ năng và công nghệ mới; khơi dậy khát vọng lập nghiệp, khởi nghiệp; phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, qua đó xây dựng lớp thanh niên Đồng Nai trở thành nguồn lực quan trọng của tỉnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm cùng lãnh đạo Đồng Nai chức mừng Ban chấp hành Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2029 ẢNH: LÊ LÂM

Để đáp ứng yêu cầu trên, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đề nghị Đại hội cụ thể hóa thành các giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Cụ thể, phải thực hiện nghiêm tinh thần "tăng hành động; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn"; Cần tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh trong tình hình mới; Đặc biệt chú trọng lực lượng thanh niên công nhân và thanh niên tại địa bàn dân cư, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế của tỉnh. Đây là lực lượng đông đảo, năng động, có tư duy hiện đại nhưng thường đối diện nhiều áp lực về việc làm và đời sống, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của tổ chức Hội.

Cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên phải là những người "gương mẫu", "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm". Từng đồng chí cán bộ đặc biệt là cán bộ hội chủ chốt của tỉnh phải ghi nhớ và thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm, phải là những người nhiệt huyết, "lo trước thanh niên, vui sau thanh niên, gian khổ thì đi trước, hưởng thụ thì đi sau, có khả năng hoạch định, tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả".