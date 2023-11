Nhiều nạn nhân cầu cứu khi bị lừa bán sang 'tam giác vàng'

Ngày 14.11, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng công an đã nhận được đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị Gái (67 tuổi, trú tại xã Phong Hiền, H.Phong Điền, Thừa Thiên - Huế) đề nghị vào cuộc giải cứu con trai của bà là N.H.H.A.L.T (22 tuổi) đã bị lừa bán sang Campuchia, bị kẻ xấu gọi điện về đòi tiền chuộc 150 triệu đồng, nếu không sẽ bị bán sang Trung Quốc. Cùng với đó, một số người khác bị lừa đưa đến khu vực "tam giác vàng" cũng đang kêu cứu.

Bà Nguyễn Thị Gái (67 tuổi, trú tại xã Phong Hiền, H.Phong Diền, Thừa Thiên - Huế) đang lo sợ vì bị đòi tiền chuộc con 150 triệu đồng

Theo đơn trình bày của bà Gái, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đau ốm thường xuyên nên con trai của bà Gái là N.H.H.A.L.T mong muốn đi làm kiếm tiền giúp mẹ. Ngày 12.10, T. sau khi bị một số người lạ dụ dỗ đã đi sang Campuchia lao động. Tuy nhiên mới đây, bà Gái bỗng nhận được điện thoại của người lạ, cho biết đang giữ con bà ở Campuchia và yêu cầu phải nhanh chóng nộp 150 triệu đồng tiền chuộc mới cho con trai bà về, nếu không sẽ bị bán sang Trung Quốc hoặc mổ lấy nội tạng.

Nghe tin bà Gái hốt hoảng, lo sợ nên ngày 7.11 lập tức làm đơn gửi Công an xã Phong Hiền, Công an H.Phong Điền trình báo sự việc và đề nghị phối hợp giải cứu con trai bà.

Đến ngày 9.11, do chưa có thông tin phản hồi từ công an xã nên bà Gái tiếp tục làm đơn cầu cứu lên Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đề nghị nhanh chóng vào cuộc giúp đỡ, giải cứu cho con trai bà. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của công an đang tích cực xác minh để phối hợp giải quyết.

Giải cứu nạn nhân trốn thoát từ "tam giác vàng"

Cùng ngày 14.11, Công an P.Tứ Hạ (TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) cũng nhận được tin báo và đang xác minh một nạn nhân có hộ khẩu tại địa phương bị lừa bán sang biên giới Lào, Thái Lan, Myanmar đã trốn thoát và đang yêu cầu giúp đỡ.

Trong khi đó, thượng tá Hồ Sỹ Nhung, Trưởng công an H.Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, đơn vị sau khi tiếp nhận thông tin cũng đang tiến hành điều tra, xác minh thông tin do người dân tại Quảng Trị trình báo về một nam thanh niên ở Thừa Thiên - Huế bị đưa vượt biên trái phép sang Lào, thông qua khu vực biên giới Hướng Hóa và bị bán tới vùng "tam giác vàng".

Theo đó, nạn nhân là Hà Văn Quý (30 tuổi, KHTT Tổ dân phố 7, P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế). Quý là một trong 4 nạn nhân bị lừa đưa tới "tam giác vàng". Lợi dụng sơ hở của các đối tượng buôn người, 5 người đã chạy trốn, nhưng 2 người đã bị bắt trở lại, 2 người khác đang còn thất lạc, riêng Quý đã may mắn tìm được người địa phương giúp đỡ và liên lạc về Việt Nam kêu cứu.

Sau khi trốn thoát được, Quý đã mượn điện thoại của người dân lên mạng và tình cờ liên lạc được qua messenger với một người dân ở Quảng Trị. Thông qua liên lạc với người này, Quý đã được hướng dẫn cách gọi điện cầu cứu đến Đồn Biên phòng Tây Trang (Điện Biên).

Đến sáng ngày 13.11, Quý đã may mắn được Bộ đội Biên phòng nhanh chóng giải cứu thành công, đưa về Việt Nam an toàn. Hiện, Quý đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp nhận và tiếp tục điều tra, xử lý.

Khu vực các đối tượng buôn người đang tập kết nạn nhân ở biên giới Lào - Thái Lan, Myanmar mà Hà Văn Quý chụp lại được NVCC

Theo lời kể của Quý, cách đây hơn một tháng, Quý tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội và tìm được địa chỉ một công ty tại Sóc Sơn, quảng cáo giới thiệu công việc ở tỉnh Savannakhet, Lào, khu vực gần với huyện miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị.



Sau khi đăng ký xuất khẩu lao động (XKLĐ) thông qua công ty này, Quý được một nhóm người đến đón và chở bằng xe ô tô khách ra thị trấn vùng biên Lao Bảo, H.Hướng Hóa. Tại đây, nhóm người kể trên bố trí Quý và nhiều người khác cùng đi XKLĐ ở tại khách sạn T.N (H.Hướng Hóa), đồng thời yêu cầu họ phải nộp hộ chiếu để được làm thủ tục xuất cảnh nhanh.

Tuy nhiên, sau khi thu giữ hộ chiếu, nhóm người này đưa tất cả những người đi XKLĐ kể trên vượt biên trái phép sang Lào, với lý do để giảm chi phí. Khi vừa đặt chân lên đất Lào, họ tiếp tục được xe ô tô khách chở chạy liên tục hàng trăm km mỗi ngày đêm. Do thấy đường đi rất xa, lại rất hiếm khi được dừng nghỉ để ăn uống và đi vệ sinh nên Quý và nhiều người khác nghi ngờ. Tuy nhiên, cơ hội chạy trốn là rất khó, do nhóm người này thường xuyên canh gác rất chặt. Đặc biệt, khi phát hiện một số người có ý định bỏ trốn, nhóm người trên đã không ngần ngại lộ rõ hành vi lừa đảo, đánh đập họ rất dã man. Sau khi bị đưa tới vùng “tam giác vàng” và bị nhốt nhiều người trong một phòng.

Lợi dụng lúc các đối tượng canh gác sơ hở, Quý cùng với 4 người khác tìm cách trốn thoát ra bên ngoài. Tuy nhiên, đang trên đường chạy trốn, 2 người đã bị bắt trở lại, 3 người chạy tán loạn mỗi người mỗi hướng và hiện 2 người khác đã mất liên lạc.

Riêng Quý, may mắn chạy vào được một khu dân cư và cầu cứu được một thanh niên Lào giúp đỡ, chỉ đường cho tới một nhà nghỉ ở gần đó. Tại đây, Quý đã tìm cách liên lạc về Việt Nam và tình cờ gặp được người dân ở Quảng Trị kể trên nhiệt tình giúp đỡ. hướng dẫn tìm cách đảm bảo an toàn, liên lạc với cơ quan chức năng và đường về Việt Nam gần nhất.