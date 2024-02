Nhiều nắp đậy, linh kiện của trụ đèn chiếu sáng bị mất

Một người dân ngụ khu vực trên cho biết do những đoạn đường cắt ngang này là chỗ dành cho xe quay đầu bị che khuất lan can cầu và xa nhà dân, khi thấy vắng người qua lại nên kẻ gian tháo trộm. Những cái nắp đậy bảo hộ này chỉ được gắn cố định vào thân trụ bằng con bù lon nhỏ nên kẻ gian dễ dàng tháo gỡ lấy nắp đậy và linh kiện bên trong để bán phế liệu. Điều đáng lo, dây điện lòi ra bên ngoài, có chỗ vướng vào lan can cầu, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người qua lại.

Hộp điện được lắp đặt ở các thân trụ đèn chiếu sáng công cộng bị tháo trộm. NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục trụ đèn mất linh kiện và nắp đậy này, ngăn ngừa xảy ra sự cố về điện.