Nhiều ngân hàng cán mức lợi nhuận tỉ đô

Đứng đầu là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) với gần 36.800 tỉ đồng lợi nhuận. Trong năm 2022, Vietcombank có tốc độ huy động vốn tăng 9,1% so với năm 2021, đạt gần 1,26 triệu tỉ đồng; còn tăng trưởng tín dụng 19%, đạt gần 1,15 triệu tỉ đồng. Trong nhóm ngân hàng có vốn nhà nước chi phối, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng đã ghi nhận hoạt động hiệu quả trong năm 2022 với lãi trước thuế 23.057 tỉ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay, tăng 70,2% so với năm trước; lãi sau thuế đạt hơn 18.453 tỉ đồng.

Lợi nhuận ngân hàng lên cả tỉ USD NGỌC THẮNG

Còn đối với khối ngân hàng cổ phần, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đứng đầu về con số lãi, với 25.568 tỉ đồng, tăng 10% so với 2021 và vượt qua kỷ lục lợi nhuận tỷ đô đạt được năm 2021. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái và đóng góp 9.700 tỉ đồng vào mức thu nhập chung. Tổng tài sản của nhà băng này đạt 699.000 tỉ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm ngoái; tăng trưởng tín dụng 14,5%, huy động tiền gửi tăng 13,9%.

Một ngân hàng khác có mức lợi nhuận đạt tỉ USD là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank). Kết thúc năm 2022, lợi nhuận trước thuế của VPBank riêng lẻ đạt hơn 24.000 tỉ đồng, lợi nhuận hợp nhất tăng 48% so với năm trước. Sau các đợt tăng vốn lớn, quy mô vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank đã chính thức cán mốc hơn 103.000 tỉ đồng vào cuối năm 2022. Vốn điều lệ của VPBank, cùng với đó, đạt hơn 67.000 tỉ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống. Giá trị vốn hóa của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2022 đã tăng lên 120.000 tỉ đồng.

Một số ngân hàng cổ phần khác có mức lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong năm 2022 xấp xỉ 1 tỉ USD. Chẳng hạn, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt 22.729 tỉ đồng, tăng 37,5% so với năm 2021. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng là 20.318 tỉ đồng, tăng 41,1% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế các công ty thành viên đạt 2.411 tỉ đồng, đóng góp 12% lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn. Đến ngày 31.12.2022, tổng tài sản MB Group ghi nhận hơn 728.500 tỉ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước. Quy mô tín dụng của ngân hàng tăng trưởng cao ở mức 25% so với năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu của tập đoàn khoảng 1%, riêng nợ xấu ngân hàng ở mức 0,83%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu duy trì ở mức cao, đạt gần 300% đối với riêng ngân hàng và 238% đối với toàn tập đoàn.