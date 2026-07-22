Nhiều người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện quốc tế

Việc thăm khám diễn ra ngay sau lễ ký kết hợp tác với Bệnh viện Gia An 115 (TP.HCM) và Bệnh viện Quốc tế City sáng 21.7. Qua đó, người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao tại các bệnh viện đạt chuẩn quốc tế AACI (Mỹ), góp phần phát hiện sớm bệnh lý và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử.

Đại diện Bệnh viện Gia An 115, Bệnh viện Quốc tế City và UBND phường An Lạc ký kết hợp tác triển khai Chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026 ẢNH: BVCC

Từ điều trị sang chăm sóc sức khỏe chủ động

Theo nội dung ký kết, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City sẽ phối hợp với UBND phường An Lạc và UBND phường Phú Lâm triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn trong năm 2026. Kết quả khám sẽ được chuẩn hóa, số hóa và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý, theo dõi sức khỏe liên tục.

Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ - bác sĩ Trương Vĩnh Long, Phó ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM, cho biết chương trình góp phần thúc đẩy chuyển đổi từ điều trị sang chăm sóc sức khỏe chủ động. Theo ông, sự tham gia của các bệnh viện có năng lực chuyên môn và hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám sức khỏe ban đầu, phát hiện sớm bệnh lý và từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện ẢNH: BVCC

Thêm cơ hội cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

Đại diện đơn vị trực tiếp triển khai chương trình, thạc sĩ - bác sĩ Trần Quốc Thành, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City, cho biết 2 bệnh viện sẽ huy động đội ngũ chuyên gia, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình quản lý theo chuẩn quốc tế AACI nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Ông Thành cho biết việc tham gia chương trình không chỉ góp phần thực hiện chủ trương của TP.HCM mà còn giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao chuẩn quốc tế, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Đại diện UBND phường An Lạc và UBND phường Phú Lâm đánh giá cao sự đồng hành của 2 bệnh viện, đồng thời kỳ vọng chương trình sẽ góp phần hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe chủ động trong cộng đồng.