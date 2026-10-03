Nhiều người đang hiểu sai về camera 48 MP trên iPhone

Khi sở hữu một chiếc iPhone có camera với độ phân giải 48 MP, nhiều người dùng có thể nghĩ rằng việc luôn bật chế độ này sẽ giúp ảnh chụp sắc nét hơn. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ không hoàn toàn chính xác. Độ phân giải 48 MP không phải là yếu tố quyết định chất lượng hình ảnh trong chụp ảnh hằng ngày, bởi đây chỉ đơn giản là công cụ hữu ích trong những tình huống cụ thể.

Camera 48 MP trên iPhone sẽ phát huy tác dụng ở những trường hợp như chụp phong cảnh trong điều kiện ánh sáng ban ngày ẢNH: K. VĂN

Chẳng hạn, cả ba camera trên iPhone 17 Pro Max đều có độ phân giải 48 MP, nhưng mỗi camera lại có tiêu cự và phương pháp chụp khác nhau. Camera chính hỗ trợ zoom quang học 1x ở tiêu cự 24 mm và 2x ở tiêu cự 48 mm, trong khi camera siêu rộng và camera tele có zoom quang 4x ở tiêu cự 100 mm.

Khi nào nên bật chế độ 48 MP cho iPhone?

Đầu tiên, trong điều kiện ánh sáng ban ngày lý tưởng, như khi chụp kiến trúc, phong cảnh hoặc tĩnh vật, độ phân giải 48 MP sẽ giúp giữ lại nhiều chi tiết hơn và tạo không gian cho việc cắt xén hậu kỳ. Thứ hai, nếu người dùng có kế hoạch phóng to hoặc chỉnh bố cục lại hình ảnh, chế độ chụp ảnh 48 MP sẽ mang lại lợi ích lớn hơn, đặc biệt khi bức ảnh có nhiều chi tiết cần được giữ lại.

Ngược lại, trong điều kiện ánh sáng yếu, khi có người di chuyển hoặc khi chỉ ghi lại những khoảnh khắc thường nhật, người dùng nên sử dụng chế độ mặc định 24 MP hoặc chế độ tự động. Lý do vì nhiều điểm ảnh hơn không đồng nghĩa với việc chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn. Hơn nữa, ảnh 48 MP có dung lượng lớn, có thể gây áp lực lên bộ nhớ khi chụp nhiều bức ảnh trong ngày. Đặc biệt, độ phân giải thực tế của ảnh có thể thay đổi trong các điều kiện như chế độ ban đêm.

Tóm lại, khi chụp phong cảnh ban ngày, chế độ chụp 48 MP rất đáng giá. Tuy nhiên, đối với những bức ảnh hằng ngày, người dùng không cần phải ép buộc sử dụng độ phân giải cao. Trong điều kiện thiếu sáng, hãy ưu tiên độ ổn định hình ảnh và chất lượng, thay vì chỉ tập trung vào 48 MP.