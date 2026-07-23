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Sức khỏe

Nhiều người ngâm thịt với nước muối để khử khuẩn: Chuyên gia nói gì?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhiều người tin rằng ngâm thịt trong nước muối có thể giúp khử khuẩn trước khi chế biến. Tuy nhiên, chuyên gia cho biết sự thật không hoàn toàn như vậy.

Nước muối không thể thay thế việc nấu chín

Hiệu quả kháng khuẩn của muối phụ thuộc vào nồng độ muối, thời gian ngâm và loại vi khuẩn. Một số nghiên cứu cho thấy dung dịch muối có thể làm giảm một phần lượng vi khuẩn như Salmonella và E. coli trên bề mặt thịt bò. Thế nhưng, mức giảm không nhiều và không đủ để loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh., theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Ngâm thịt với nước muối có giúp sạch vi khuẩn hơn? - Ảnh 1.

Ngâm thịt trong nước muối giúp thịt mềm, mọng nước hơn, chứ không giúp tiêu diệt vi khuẩn hiệu quả

ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Trên thực tế, một số vi khuẩn có khả năng bám khá chặt vào bề mặt thực phẩm và không thể bị loại bỏ hoàn toàn bằng nước hoặc nước muối. Rửa hoặc ngâm thịt không giúp tiêu diệt hiệu quả các tác nhân gây bệnh như Salmonella, Campylobacter hay E. coli. 

Ngâm nước muối giúp thịt có vị đậm đà hơn

Trong ẩm thực, ngâm thịt trong nước muối thường được sử dụng để giúp thịt mềm hơn và giữ được độ mọng nước sau khi nấu. Muối có thể làm thay đổi cấu trúc của protein trong thịt, giúp thịt ít bị khô và đậm đà hơn.

Vì vậy, nếu ngâm thịt trong nước muối, mục đích chính nên được dùng để tăng hương vị cho món ăn chứ không phải để khử khuẩn, tiến sĩ Alan Sams, chuyên gia khoa học thực phẩm tại Đại học Texas A&M (Mỹ), cho biết.

Nhiệt độ nấu mới quyết định độ an toàn của thịt

Các chuyên gia cho biết nhiệt độ cao mới là yếu tố quan trọng nhất giúp tiêu diệt vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thịt gia cầm cần được nấu đến nhiệt độ bên trong ít nhất 74°C, trong khi thịt heo, thịt bò nguyên miếng nên đạt tối thiểu 63°C. Thịt xay cần được nấu ở nhiệt độ cao hơn, khoảng 71°C.

Lưu ý rằng nhiệt độ bên trong là nhiệt độ ở phần dày nhất, sâu nhất bên trong miếng thịt, chứ không phải nhiệt độ của lò nướng, chảo hay bề mặt bên ngoài. Ví dụ, chúng ta nướng đùi gà trong lò ở 180°C. Bề mặt bên ngoài của đùi gà có thể nóng hơn 100°C nhưng phần thịt sát xương ở giữa có thể mới chỉ đạt 60 - 65°C.

Nhiều người có thói quen đánh giá thịt đã chín hay chưa dựa vào màu sắc bên ngoài. Tuy nhiên, màu sắc không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác mức độ an toàn. Nếu có điều kiện thì hãy dùng nhiệt kế thực phẩm. Đây là cách kiểm tra đáng tin cậy hơn, theo Medical News Today.

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