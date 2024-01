Nhiều người Nhật nghĩ yêu đương là ‘phí thời gian, tiền bạc’

Nhiều nữ giới cho rằng yêu đương lãng phí thời gian và tiền bạc, còn nam giới thì lo ngại áp lực tài chính của cuộc sống hôn nhân TJT

Hãng Kyodo ngày 6.1 đưa tin hơn 1/3 người Nhật trong độ tuổi từ 20-50 chưa từng có mối quan hệ yêu đương, trong khi 1/4 không hề có ý định kết hôn.

Theo khảo sát của Công ty Recruit Holdings hoạt động trong lĩnh vực nhân sự, có đến 34,1% nam nữ độc thân chưa từng có mối quan hệ yêu đương, tỷ lệ cao kỷ lục kể từ khi công ty bắt đầu khảo sát về quan điểm đối với hôn nhân vào năm 2017.

Tỷ lệ 25,6% người không muốn kết hôn gần bằng với kết quả khảo sát về bình đẳng giới do chính phủ Nhật tiến hành vào năm ngoái. Tuy nhiên, Recruit Holdings cho biết tỷ lệ người không muốn kết hôn đã tăng đáng kể so với mức 21,1% vào năm 2021.

Nhật hiện xoay xở đối phó tình trạng sinh giảm và thiếu hụt lao động. Khảo sát mới nhất được tiến hành vào tháng 9.2023 và vừa được công bố kết quả, với sự tham gia của 1.200 người trưởng thành chưa từng kết hôn.

Trong số những người ở độ tuổi từ 20-30 có 19,4% phụ nữ và 23,7% nam giới cho biết việc yêu đương là sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Tỷ lệ này ít hơn ở nam giới thuộc nhóm cao tuổi hơn, nhưng cao đáng kể ở nhóm nữ giới từ 30-40 tuổi (23,6%), tăng mạnh so với mức 14,6% trong khảo sát năm 2021.

Trong số nam giới không muốn kết hôn, lý do hàng đầu được 42,5% đưa ra là do căng thẳng tài chính trong cuộc sống hôn nhân. Đối với phụ nữ, 40,5% cho biết họ không muốn xâm phạm quyền tự do và độc lập của mình.

Trong khi 46,1% tổng số người được hỏi cho biết cuối cùng họ cũng muốn kết hôn, con số này đang có xu hướng giảm, từ mức 55,4% vào năm 2017 và 52,6% vào năm 2021. Trong số những người được hỏi ở độ tuổi 20-30, có 44,3 nữ và 34,6% nam cho biết họ chỉ hẹn hò với ai đó với mục đích tìm bạn đời.