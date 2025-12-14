Nhiều người nỗ lực bứt tốc cuối năm, chạy đua từng giờ vì điều gì?

Thời điểm cuối năm, những người làm sales, shipper, freelancer, công nhân các ngành sản xuất… gần như không có khái niệm tan ca đúng giờ. Với họ, mỗi ngày trôi qua là thêm một cuộc đua. Đua với thời gian, với sức khỏe, và với chính nỗi lo cơm áo. Tất cả vì niềm mong khi năm 2025 khép lại, trong tay có được một khoản dư, đủ để tết không quá chật vật.

"Cuối năm mà không chạy thì lấy gì ăn tết?"

21 giờ tối, khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cơm, shipper Vũ Minh Thảo (31 tuổi, ngụ ở 58/22 đường số 5, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), vẫn tất bật giao hàng. Trên chiếc xe máy cũ, thùng hàng phía sau đã sờn góc, anh liên tục nhận đơn từ ứng dụng giao hàng.

"Từ đầu tháng 12 tới giờ, ngày nào tôi cũng chạy ít nhất 12 – 14 tiếng đồng hồ. Có hôm cao điểm, chạy tới nửa đêm mới về", anh Thảo kể.

Theo anh, cuối năm là thời điểm đơn hàng tăng vọt: quà tết, thực phẩm, đồ gia dụng, hàng online… "Mệt thì có mệt, nhưng bỏ thì tiếc lắm. Một ngày cố thêm vài chục đơn là thêm vài trăm ngàn. Cuối năm mà không chạy thì lấy gì ăn tết?", anh nói, giọng vừa cười vừa thở dốc.

Anh Thảo quê ở tỉnh Vĩnh Long, vợ và hai con nhỏ đang ở quê. Mỗi năm, khoản tiền anh chắt chiu được trong mấy tháng cuối này quyết định việc tết có đủ đầy hay không. "Tôi chỉ mong gửi về được cho vợ chục triệu đồng để sắm sửa, lì xì cho con. Vậy là vui rồi", anh chia sẻ.

Nỗ lực làm việc vào những tháng cuối năm với hy vọng có cái tết đủ đầy ẢNH: THANH NAM

Không chỉ shipper, những người làm sales (nhân viên kinh doanh) cũng bước vào mùa cao điểm với cường độ làm việc dày đặc. Trần Khánh Linh (23 tuổi, ngụ ở 994 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước là P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM) làm sales ngành thương mại điện tử cho một công ty gần nơi ở, cho biết gần như không có ngày nghỉ suốt tháng 11, 12.

"Cuối năm là thời điểm chốt doanh số. Ai bán được thì có thưởng, ai không bán được coi như… tết buồn", Linh thẳng thắn. Có tuần, Linh đi gặp khách từ sáng đến tối, tối về lại gọi điện, nhắn tin tư vấn thêm. "Có hôm 11 – 12 giờ đêm vẫn còn gọi khách. Mệt lắm, nhưng dừng lại là mất cơ hội", Linh nói.

Cũng theo Linh, thu nhập của dân sales phụ thuộc rất lớn vào hoa hồng. "Lương cứng thì thấp. Nếu không bứt tốc cuối năm, sang năm mới là áp lực tiền nhà, tiền sinh hoạt dồn lên ngay". Với Linh, một hợp đồng thành công lúc này không chỉ là con số doanh thu, mà là tấm vé để bước vào năm mới nhẹ gánh hơn.

Với những lao động phổ thông, cuối năm là thời điểm họ làm việc không ngừng nghỉ để kiếm thêm tiền ẢNH: THANH NAM

"Ráng thêm chút để có tiền thưởng tết"

Tại các khu công nghiệp ở TP.HCM, không khí cuối năm cũng căng thẳng không kém. Nhiều nhà máy tăng ca tối đa để kịp đơn hàng xuất khẩu. Anh Nguyễn Văn Trọng (33 tuổi), làm việc tại Công ty may Việt Thắng (P.Linh Xuân, TP.HCM; trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết từ đầu tháng 12, xưởng của anh gần như ngày nào cũng tăng ca 2 – 3 tiếng đồng hồ.

"Có ngày làm tới 9 – 10 giờ tối. Mệt rã người, nhưng công nhân tăng ca thì mới có thêm tiền. Lương cơ bản chỉ đủ sống, tiền tăng ca là để dành cho tết", anh Trọng nói.

Theo anh, phần lớn công nhân đều chấp nhận hy sinh thời gian cá nhân trong giai đoạn này. "Ai cũng muốn có cái tết đàng hoàng. Có thêm vài triệu tiền tăng ca là có thể mua quần áo mới cho con, về quê không phải vay mượn", anh Trọng tâm sự.

Khác với người làm công ăn lương, freelancer (người làm việc tự do) bước vào cuối năm với tâm thế hoàn toàn khác. Đó là không lương tháng 13, không thưởng tết, mọi thứ phụ thuộc vào số dự án họ tự kiếm được.

Đỗ Quốc Duy (28 tuổi, lập trình viên tự do, ngụ ở 512 Nguyễn Xiển, P.Long Bình, TP.HCM; trước đây là P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết cuối năm là thời điểm làm việc nhiều nhất trong năm. Duy kể: "Có khi một ngày tôi làm 14 – 15 tiếng đồng hồ".

Theo Duy, áp lực của freelancer không chỉ là deadline (hạn hoàn thành công việc), mà còn là nỗi lo "trống việc" sau tết. "Nên cuối năm phải tranh thủ kiếm càng nhiều càng tốt, để có khoản dự phòng cho mấy tháng đầu năm", Duy trải lòng.

Duy thừa nhận: "Nhiều lúc cơ thể quá tải. Ngồi máy tính liên tục, đau lưng, đau mắt. Nhưng nghỉ thì không yên tâm. Tết mà không có tiền là tết mất vui liền".

Cuối năm là mùa cao điểm của shipper ẢNH: THANH NAM





Khi "bứt tốc" trở thành lựa chọn bắt buộc

Theo chuyên gia tâm lý học lao động Vũ Phương Huyền, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Khải An (P.Bình Trưng, TP.HCM; trước đây thuộc P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM): "Hiện tượng người lao động dốc toàn lực vào những tháng cuối năm phản ánh áp lực tài chính kéo dài suốt cả năm. Tiền nhà, chi phí sinh hoạt tăng, thu nhập không ổn định khiến nhiều người buộc phải "chạy nước rút" để cân đối cuộc sống".

Bà Huyền nhận định: "Với nhiều người lao động, đặc biệt là nhóm thu nhập trung bình và thấp, Tết không chỉ là lễ hội mà còn là bài toán kinh tế. Việc bứt tốc cuối năm là hệ quả của cả một năm tích lũy không đủ".

Bà Huyền cho rằng, đằng sau không khí tất bật ấy là sự đánh đổi sức khỏe. "Tăng ca kéo dài, làm việc quá giờ liên tục có thể gây ra nhiều hệ lụy về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng vì áp lực mưu sinh, người lao động vẫn chấp nhận", bà Huyền nói.

Điều đáng nói là, thứ mà nhiều người lao động trẻ hướng đến không phải những điều xa xỉ. Đó chỉ là một cái tết đủ đầy theo nghĩa rất giản dị. Chẳng hạn như có tiền về quê, có quà cho cha mẹ, có phong bao lì xì cho con, và không phải lo nợ nần ngay khi năm mới bắt đầu.

"Không cần giàu sang gì, chỉ cần tết đừng thiếu trước hụt sau là mừng rồi", anh Trịnh Minh An (31 tuổi, tài xế xe ôm công nghệ, ngụ ở 334/2 Tôn Đản, P.Khánh Hội, TP.HCM; trước đây thuộc P.4, Q.4, TP.HCM) nói, khi chuẩn bị nhận thêm đơn cuối ngày.

Ở một góc khác của thành phố, Đặng Thị Thùy Linh (26 tuổi, ngụ ở 109 Trần Khắc Chân, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), làm sales thời trang của một thương hiệu thời trang, vẫn kiên nhẫn chờ khách phản hồi tin nhắn. Còn Đỗ Việt Quân (27 tuổi, nhân viên kiểm tra chất lượng tại một công ty ở số 728 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), lại chuẩn bị bước vào ca tăng ca tối.

Những con người ấy, trong guồng quay cuối năm, đang âm thầm bứt tốc. Không phải để hơn ai, mà để giữ lại cho mình và gia đình một cái tết trọn vẹn hơn.

Giữa ánh đèn lung linh và không khí rộn ràng ngoài phố, họ là những người góp phần làm nên nhịp đập sôi động của đô thị cuối năm. Và dù mệt mỏi, họ vẫn chạy, bởi phía trước là hy vọng rất đời thường. Là một năm 2025 khép lại không quá nặng nề, và một năm mới 2026 bắt đầu với đôi chút an tâm.