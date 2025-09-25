Công nhân nhảy việc: Khi cái bụng đói thì khó nói đến chuyện thâm niên

Anh Nguyễn Văn Trọng (33 tuổi), làm việc tại Công ty may Việt Thắng (P.Linh Xuân, TP.HCM; trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), cho biết từ đầu năm đến nay đã thay đổi 4 công việc. Trước đó, anh Trọng làm công nhân cơ khí tại một công ty ở khu công nghiệp Tân Tạo (P.Tân Tạo, TP.HCM; trước đây là P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM), rồi làm ở 2 công ty khác thuộc tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM). Tháng 6 vừa qua, anh Trọng tìm được công việc mới ở Công ty may Việt Thắng.

Nhiều công nhân liên tục nhảy việc với mong muốn tìm được chỗ làm có thu nhập tốt hơn ẢNH: THANH NAM

Anh Trọng kể: "Làm quần quật cả tháng, tiền lương vừa về đã "chạy" theo tiền trọ, tiền ăn, tiền gửi về quê… cuối cùng chẳng dư được bao nhiêu. Đó là lý do tôi thường đổi công ty. Nơi làm việc hiện tại có mức thu nhập tốt hơn, hy vọng sẽ làm được lâu dài".

Anh Trương Tuấn Minh (36 tuổi), ngụ ở P.Bình Trị Đông, TP.HCM (trước đây là P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM), cũng cho biết đã thay đổi 3 chỗ làm trong vòng nửa năm với mong muốn tìm được việc có lương cao hơn nơi làm cũ. "Nhưng rồi đi chỗ nào cũng na ná nhau, chỉ khác cái tên nhà xưởng", anh Minh chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Kim Cúc (28 tuổi), ngụ P.Linh Xuân, TP.HCM (trước đây là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM), tâm sự: "Tháng nào cũng tính toán kỹ lắm, vậy mà vẫn thiếu. Lương công nhân đóng giày da gần 7,5 triệu đồng/tháng, trừ tiền thuê trọ 1,8 triệu, tiền ăn uống, gửi về quê phụ ba mẹ nuôi em học… thì chẳng còn gì. Đầu năm nay tôi bỏ công ty may mặc chuyển qua làm giày da, hy vọng tăng ca nhiều hơn. Nhưng rồi tăng ca có, tiền điện nước trọ cũng tăng, chẳng khá hơn bao nhiêu".

Công nhân nên nỗ lực nâng cao tay nghề để có thu nhập tốt hơn ẢNH: THANH NAM

Chị Cúc cũng cho biết trong 5 năm làm việc tại TP.HCM, chị đã đổi việc gần chục lần, chủ yếu vì lương thấp và ít cơ hội tăng thu nhập. "Làm ở đâu cũng chỉ vừa đủ ăn, không dư. Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng vậy, cứ thấy công ty bên cạnh treo bảng tuyển dụng ghi lương nhỉnh hơn một chút là rủ nhau qua thử", Cúc cho hay.

Ông Lê Minh Khoa, cán bộ công đoàn Công ty TNHH môi trường Việt Anh, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM (trước đây là xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM), nhận định: "Công nhân thay đổi chỗ làm liên tục thì khó được xét thâm niên, khó có cơ hội thăng tiến hay tăng lương. Mỗi lần nhảy việc là phải học lại quy trình, mất thời gian. Nhiều khi thử việc vài tháng mà không đạt thì cũng thiệt thòi, lại rơi vào vòng lặp cũ".

Sau giờ làm công nhân trong xí nghiệp, nam thanh niên này làm công việc giao hàng để có thêm thu nhập ẢNH: THANH NAM

Ông Nguyễn Văn Tiên, trưởng phòng nhân sự một công ty sản xuất linh kiện nhựa ở P.Tây Thạnh, TP.HCM (trước đây là P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM), cho hay: "Chúng tôi tốn không ít chi phí tuyển dụng và huấn luyện. Nhưng nhiều người chỉ làm vài tháng là nghỉ, khiến dây chuyền thiếu người, ảnh hưởng đơn hàng. Về lâu dài, doanh nghiệp khó giữ được đội ngũ lành nghề".

Chị Trần Mỹ Dung (30 tuổi), ngụ P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM (trước đây là P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM), là công nhân may. Chị Dung kể: "Công ty có tăng lương cơ bản mỗi năm, nhưng chỉ vài chục ngàn đồng. Trong khi đó tiền nhà trọ, xăng xe, thực phẩm đều đội lên gấp rưỡi. Nhiều khi tính ra lương tăng chẳng bù nổi giá cả. Tôi cũng muốn tiết kiệm để lập thân, nhưng tích hoài vẫn không đủ vốn".

Một số công nhân cho biết điều họ mong mỏi chính là "có công việc ổn định". "Ai cũng muốn làm việc lâu dài với một công ty. Nhưng cái bụng đói thì khó nói đến chuyện thâm niên", chị Dung chia sẻ.

Vì sao lao động rời TP.HCM ngày càng nhiều?

Theo chuyên gia lao động Nguyễn Thành Vỹ (Viện Nghiên cứu, thực hành tâm lý giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực, P.Chánh Hiệp, TP.HCM; trước đây là P.Tương Bình Hiệp, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), thay vì trách công nhân "thiếu kiên nhẫn", cần nhìn thẳng vào nguyên nhân gốc rễ là giữa mức sống và mức lương không cân xứng. Ông Vỹ đề xuất: "Doanh nghiệp cần có chính sách lương thưởng minh bạch, tăng phúc lợi như hỗ trợ nhà ở, bữa ăn, khám sức khỏe. Khi công nhân thấy đời sống được cải thiện thì tự khắc gắn bó lâu dài. Ngoài ra, cần tăng cường các chương trình nhà ở xã hội, khu lưu trú giá rẻ cho công nhân. Các doanh nghiệp cũng có thể hỗ trợ đào tạo kỹ năng tài chính cá nhân, giúp công nhân quản lý chi tiêu tốt hơn".

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công ty chế biến thực phẩm Minh Hà, H.Bình Chánh, TP.HCM (trước đây là xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM), cho biết: "Bên cạnh những thay đổi từ doanh nghiệp, tạo điều kiện để công nhân có môi trường làm việc công bằng, có cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp ổn định lực lượng nhân sự… thì bản thân công nhân nỗ lực nâng cao tay nghề cũng là giải pháp lâu dài. Nếu nhảy việc liên tục thì sẽ khó thoát được vòng luẩn quẩn. Công nhân cần nhìn xa hơn, đầu tư cho kỹ năng", ông Hùng nói.