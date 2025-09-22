'Cơn sốt' tuyển dụng nhân sự trẻ nhạy bén công nghệ

Gen Z - Thế hệ lao động định hình lại môi trường làm việc số

Việt Nam đang đối mặt với thực trạng dân số già hóa nhanh chóng, trong khi tỷ lệ sinh thấp, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt lao động trong nhiều ngành nghề và đặt ra thách thức lớn cho sự phát triển kinh tế. Để chủ động giải quyết vấn đề, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng xem các chương trình thực tập sinh không còn là giải pháp nhân sự tạm thời, mà là một "vườn ươm" chiến lược để xây dựng thế hệ kế thừa.

Nhóm tiềm năng được săn đón hàng đầu chính là thế hệ Gen Z. Lớn lên cùng internet và thiết bị số, Gen Z bước vào thị trường lao động với sự tự tin, tính độc lập, sáng tạo, khát khao khẳng định dấu ấn cá nhân và đặc biệt là sự nhạy bén với công nghệ. Theo dự báo, chỉ trong vài năm tới, thế hệ này sẽ chiếm đến một phần tư lực lượng lao động tại Việt Nam, trở thành động lực quan trọng cho sự đổi mới.

Các thực tập sinh tài năng tại lớp học kỹ năng mềm do J&T Express tổ chức Ảnh: CTV



Tuy nhiên, việc tuyển dụng và quản lý Gen Z cũng đặt ra không ít thách thức. Khảo sát của Anphabe cho thấy, hơn 80% Gen Z khẳng định họ hiểu rõ bản thân và điều mình muốn. Với họ, công việc không chỉ thu nhập mà còn là môi trường để thể hiện cá tính và tìm kiếm sự phát triển. Một bộ phận không nhỏ ít tỏ ra mặn mà với lộ trình sự nghiệp an toàn tại các tập đoàn lớn, thay vào đó sẵn sàng chọn những môi trường khởi nghiệp năng động hơn. Điều này buộc các doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận truyền thống để có thể thu hút và giữ chân nguồn nhân lực trẻ.

Doanh nghiệp chuyển mình để thu hút và giữ chân nhân tài số

Để thích ứng, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển chuyên biệt. J&T Express là một ví dụ điển hình khi khởi động chương trình "Thực tập sinh tạo nguồn" từ năm 2022, với mục tiêu tìm kiếm và nuôi dưỡng nhân sự trẻ cho các vị trí quan trọng trong tương lai.

Bà Kiều Thị Tiên Dung, Trưởng phòng nhân sự của J&T Express, nhận định doanh nghiệp cần nhìn nhận sự khác biệt của Gen Z như một cơ hội thay vì rào cản. "Điều quan trọng là doanh nghiệp phải đủ linh hoạt, trao cho các bạn trẻ môi trường cởi mở để cùng sáng tạo và phát triển. Khi làm được điều đó, Gen Z sẽ trở thành sức mạnh chứ không phải gánh nặng", bà Dung chia sẻ.

J&T Express luôn sẵn sàng đồng hành cùng các thực tập sinh Ảnh: CTV



Mô hình này tập trung vào việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng quan điểm cá nhân và đặc biệt là có sự đồng hành sát sao của đội ngũ cố vấn (mentor) giàu kinh nghiệm. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp nhân sự trẻ nhanh chóng hòa nhập và phát huy tối đa năng lực của mình.

Khi được đặt vào môi trường phù hợp, thế hệ trẻ đã chứng tỏ được sự cầu tiến và khả năng thích ứng nhanh chóng. Nguyễn Quỳnh Hương, từ một thực tập sinh PR đã trở thành nhân viên chính thức tại J&T Express, chia sẻ: "Trong những ngày đầu, em khá choáng ngợp với nhịp độ làm việc nhanh. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở vai trò học việc thì sẽ không thể trưởng thành. Em chọn cách chủ động học hỏi, mạnh dạn đề xuất và nhận những nhiệm vụ khó hơn".

Những kết quả đạt được cho thấy cơn sốt tuyển dụng thực tập sinh vốn bị xem như giải pháp tình thế nay đã trở thành chiến lược nhân sự dài hạn trong kỷ nguyên số. Việc đầu tư vào thế hệ nhân sự trẻ, nhạy bén với công nghệ ngày hôm nay chính là cách các doanh nghiệp đang gieo mầm cho sự phát triển bền vững và khả năng đổi mới sáng tạo của mình trong tương lai.