Việt Nam được xem là tương lai số của Đông Nam Á

EmbedIT, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn Đầu tư Qu ốc tế PPF Group, vừa chính thức mở văn phòng tại TP.HCM. Đây cũng là văn phòng đầu tiên của tập đoàn ở Đông Nam Á.

EmbedIT được biết đến nhiều với vai trò là đối tác cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Home Credit (HC). Tập đoàn xây dựng các dự án CNTT quy mô lớn phục vụ hàng triệu người dùng và vận hành hạ tầng phức tạp trên toàn cầu.

Theo ông Jan Cenkr, Giám đốc điều hành toàn cầu của EmbedIT, việc mở văn phòng tại Việt Nam không chỉ là mở rộng địa lý hay thị trường, mà là bước đi chiến lược, đưa kinh nghiệm và công nghệ toàn cầu của EmbedIT đến gần hơn với trung tâm đổi mới năng động bậc nhất châu Á. "Tham vọng của chúng tôi là nhân rộng thành công đã đạt được tại châu Âu đến khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC)", ông Cenkr nói.

Vị thế quan trọng của Việt Nam

Theo người đứng đầu EmbedIT, Việt Nam có tiềm năng to lớn trong khu vực do hội tụ nhiều yếu tố chiến lược. Đó là sự kết hợp của một nền kinh tế số đang phát triển vượt bậc, môi trường chính trị ổn định và quan trọng nhất là nguồn nhân lực công nghệ trẻ, tài năng và có tay nghề cao.

Ông Jan Cenkr, Giám đốc điều hành toàn cầu của EmbedIT ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

EmbedIT xác định việc chọn TP.HCM là văn phòng trung tâm của khu vực không chỉ là quyết định đầu tư mà còn là một bước đi quan trọng, đặt nền móng và cam kết phát triển lâu dài ở thị trường đang phát triển năng động. Chiến lược của tập đoàn tập trung vào hai yếu tố chính: con người và công nghệ.

"Chúng tôi đã và đang nâng cao kỹ năng cho nguồn nhân lực IT trong nước và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này thông qua việc xây dựng quan hệ đối tác với các trường đại học. Đồng thời, văn phòng tại Việt Nam sẽ đóng vai trò là một trung tâm Nghiên cứu và Ph át triển (R&D), tạo ra một hệ sinh thái bền vững nhằm định vị Việt Nam như một động lực quan trọng cho tương lai số của Đông Nam Á", ông Jan Cenkr nhấn mạnh.

Phát triển nhân tài và cam kết lâu dài tại Việt Nam

Ông Nguyễn Dũng Duy, Giám đốc Kinh doanh Qu ốc gia tại EmbedIT Việt Nam, nhận định: "Việc khai trương văn phòng tại Việt Nam cho thấy sự chuyển mình của EmbedIT từ một đối tác công nghệ xuất phát từ châu Âu trở thành một công ty toàn cầu với sự hiện diện mạnh mẽ tại châu Á. Điều này đồng nghĩa với việc công chúng và ngành tài chính sẽ được tiếp cận dịch vụ nhanh hơn, an toàn và thân thiện hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ số cho xã hội".

EmbedIT chọn văn phòng TP.HCM là cứ điểm của khu vực Đông Nam Á ẢNH: THIÊN TRƯỜNG

Với kinh nghiệm và dịch vụ phong phú, EmbedIT đóng vai trò là đối tác chuyên gia, chịu trách nhiệm xử lý các công nghệ phức tạp, từ việc nâng cấp hạ tầng CNTT cốt lõi đến triển khai AI và an ninh mạng cho doanh nghiệp Việt Nam. Điều này cho phép khách hàng tập trung hoàn toàn vào hoạt động kinh doanh cốt lõi để có thể cạnh tranh và phát triển trong thị trường đầy biến động của khu vực và thế giới.

