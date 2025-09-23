TP.HCM: Chủ doanh nghiệp vắng mặt nhiều ngày, hơn 500 công nhân hoang mang

Sáng 23.9, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết cơ quan này đã làm việc với bộ phận quản lý và kế toán của Công ty TNHH sản xuất thương mại Lợi Hào Việt Nam (gọi tắt là Công ty Lợi Hào Việt Nam) ở cụm công nghiệp Uyên Hưng, phường Tân Uyên (thành phố Tân Uyên, Bình Dương cũ), TP.HCM để giải quyết các chế độ tiền công, tiền lương của hơn 500 công nhân, khi chủ doanh nghiệp này vắng mặt nhiều ngày.

Theo phản ánh của nhiều công nhân, ngày 19.9, công nhân đến công ty làm việc nhưng không thấy người của Ban giám đốc Công ty Lợi Hào Việt Nam làm việc ở đây đã phát sinh nghi ngờ chủ doanh nghiệp đã về nước.

Sau đó, nhiều công nhân bắt đầu nhốn nháo, lo lắng vì tiền công, tiền lương của những ngày làm việc trong tháng 9.2025 vẫn chưa được giải quyết và yêu cầu bộ phận kế toán, quản lý của Công ty Lợi Hào Việt Nam giải thích.

Hiện Công ty Lợi Hào Việt Nam đã ngừng hoạt động khi chủ doanh nghiệp vắng mặt

ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Tuy nhiên, bộ phận quản lý của Công ty Lợi Hào Việt Nam cũng như bộ phận kế toán chưa giải thích và có thông báo gì liên quan đến việc công ty có tiếp tục hoạt động nữa hay không khiến công nhân hoang mang. Hiện, mặc dù công nhân có đến công ty nhưng không được tiếp tục làm việc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Duy Hậu, Phó chủ tịch UBND phường Tân Uyên (TP.HCM), cho biết sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM làm việc với bộ phận quản lý, kế toán của công ty và đến nay tiền lương, tiền công của công nhân làm việc trong tháng 9.2025 đã được giải quyết.

Về vấn đề hỗ trợ công nhân tìm công việc mới, ông Lê Duy Hậu cho biết hiện vẫn chưa xác định được công ty có tiếp tục hoạt động nữa hay không nên chưa thể hỗ trợ công nhân tìm việc mới mà phải tiến hành giải quyết các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Công ty Lợi Hào Việt Nam (vốn FDI) hoạt động từ năm 2018, chuyên sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết, linh kiện, bộ phận ghế sofa, ghế văn phòng…