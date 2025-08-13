Nhiều người tá hỏa vì bỗng dưng nợ thuế hàng trăm triệu đồng

Gần 300 triệu nợ thuế từ trên trời rơi xuống

Vào cuối tuần, chị M.T (TP.HCM) vào eTax để kiểm tra xem có nợ tiền thuế gì không thì phát hoảng với số nợ lên hơn 302,6 triệu đồng thể hiện trên hệ thống thuế. 5 khoản thuế này chủ yếu liên quan đến đất, trong đó có 1 khoản hơn 299 triệu đồng tiền chuyển quyền sử dụng đất từ tháng 7.2024. Ngoài ra, các nhà đất khác phát sinh tiền thuế từ vài trăm ngàn đến triệu hơn. Tuy nhiên, chị M.T phát hiện không có nhà đất nào ở phường Gia Định nhưng hệ thống lại hiển thị có 2 nhà đất ở phường này. Thực tế thì chị M.T có 2 nhà đất ở phường Bình Thạnh và Thạnh Mỹ Tây. Do vậy, không chỉ số thuế mà eTax còn thể hiện sai thông tin về nhà đất.

Thông báo nợ thuế đất trên eTax của chị M.T cuối tuần qua ẢNH: T.X

Chị M.T lo lắng cho biết: "Thời điểm năm 2024 khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gia đình đã đóng toàn bộ tiền thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế, nay không hiểu sao lại xuất hiện khoản thuế hơn 299 triệu đồng, cao bất thường như vậy. Không biết có phải sau đó phát sinh thêm thuế gì mà tôi không biết. Nếu như có phát sinh thuế gần 300 triệu đồng như vậy thì không biết tiền đâu mà đóng". Chị M.T lo lắng nên hỏi thăm những người thân thì được biết cũng có vài trường hợp bị tình trạng tương tự.

Sau khi chị M.T phản ánh lên cơ quan thuế tra soát, đại diện Thuế TP.HCM cho biết, chị M.T không còn nợ khoản thuế gần 300 triệu đồng nên đã thực hiện điều chỉnh, đồng thời thông tin phường thể hiện trên eTax sai cũng được chỉnh lại cho đúng. Thế nhưng, theo góp ý của chị M.T, tiền đất hàng năm mà người dân phải đóng cần thể hiện thêm thông tin như số thửa đất hay địa chỉ để biết được số thuế đó từ nhà đất nào. Bởi trong trường hợp một người có nhiều nhà trên cùng một phường thì cũng biết được đóng thuế cho miếng đất nào.

Không phạt khi lỗi ứng dụng eTax

Các cá nhân hiện nay có thể tra cứu và nộp thuế đất qua ứng dụng eTax. Tuy nhiên, trước tình trạng eTax đang bị lỗi, đại diện Thuế TP.HCM cho hay cơ quan thuế đang rà soát lại khi chuyển dữ liệu liên quan đến đất lên hệ thống. Trong trường hợp người nộp thuế phát hiện sai sót trên eTax thì liên hệ cơ quan thuế để điều chỉnh lại.

Vào đầu tháng 7, Cục Thuế cũng đã nhận được phản ánh của người nộp thuế eTax bị lỗi và cơ quan thuế đã có hướng dẫn người nộp thuế xử lý. Nhiều người băn khoăn, trường hợp chậm khai thuế, nộp thuế do ứng dụng eTax Mobile bị lỗi thì người nộp thuế có bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế không. Theo Nghị định 125/2020: "Không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp tiền thuế đối với người nộp thuế vi phạm hành chính về thuế do thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quyết định xử lý của cơ quan thuế…". Thông tư số 19/2021 cũng nêu: "Trường hợp giao dịch điện tử không thực hiện được do lỗi Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ thuế, nộp thuế thì Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) có trách nhiệm thông báo kịp thời thời điểm sự cố của hệ thống, thời điểm hệ thống tiếp tục hoạt động". Cục Thuế khẳng định, người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại các điều khoản nêu trên sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Từ ngày 1.7, số định danh cá nhân là mã số thuế, do đó cá nhân khi cập nhật vào eTax lưu ý thay đổi thông tin ở mục mã số thuế là số căn cước công dân để không bị báo lỗi.



