Nhiều người trẻ bỏ quán xá thuê căn hộ qua đêm để làm gì?

Nhu cầu gắn kết trong không gian riêng

Trần Lê Khương (23 tuổi, ngụ tại P.Nhiêu Lộc, TP.HCM; trước là P.11, Q.3, TP.HCM), cho biết lý do Khương và các bạn của mình chọn thuê căn hộ thay vì ra quán cà phê hay nhà hàng là sự tiện lợi. "Ở homestay, bọn mình có nhiều không gian hơn và có thể làm được nhiều hoạt động cùng lúc. Nếu đi chơi ngoài thì phải di chuyển nhiều nơi, từ quán cà phê sang quán ăn rồi lại đi xem phim, khá bất tiện. Còn ở homestay, tất cả đều gói gọn trong một chỗ, từ nấu ăn, chơi boardgame đến xem phim", Khương nói.

Theo Khương, sự khác biệt lớn nhất giữa thuê homestay và tụ tập ở quán xá nằm ở yếu tố riêng tư. Ở homestay, thoải mái trò chuyện, đùa giỡn mà không lo bị người khác để ý hay đánh giá. Chính sự riêng tư này tạo cảm giác thoải mái nhất.

Khương cũng cho biết thêm khi có không gian riêng, bạn bè dễ mở lòng, tâm sự và hiểu nhau nhiều hơn và để lại nhiều kỷ niệm khó quên.

Homestay mang đến không gian riêng tư để nhóm bạn cùng nhau nấu ăn, ăn uống và gắn kết

Nhóm bạn trẻ tụ tập, quây quần cùng nhau, vừa chuyện trò vừa tận hưởng khoảng thời gian gắn kết

Nguyễn Dương Phương Uyên (22 tuổi, ngụ tại P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; trước là P.Cầu Kho, Q.1,TP.HCM), chia sẻ: "Đi ăn ngoài hàng nhiều khi chỉ được vài tiếng, chưa kịp tâm sự đã phải về. Thuê căn hộ giá 600.000 đồng, tụi em vừa có thể nấu ăn cùng nhau, vừa có thời gian nói chuyện tới tận khuya mà không sợ làm phiền ai. Chia tiền ra thì mỗi người cũng chỉ tốn không nhiều".

Mai Thị Hương An, sinh viên Trường ĐH Hoa Sen, cho biết nhóm của An thường thuê căn hộ vào dịp sinh nhật hoặc khi cần xả stress, thích sự riêng tư, muốn có cảm giác như ở nhà chứ không phải nơi công cộng. Mọi người chơi boardgame, karaoke mini, nói chuyện thoải mái đến sáng. "Với sinh viên bọn em, đây là một lựa chọn vừa vui mà cũng vừa hợp túi tiền nữa", An nói.

Còn Phạm Thị Phương Thảo (25 tuổi, ngụ tại P.Bình Trưng, TP.HCM; trước đây là P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM), bày tỏ: "Thay vì chi tiền cho một bữa ăn ngoài, thỉnh thoảng thuê căn hộ giúp cho tụi mình cơ hội cùng nhau nấu nướng và trò chuyện thoải mái. Quan trọng nhất là cả nhóm có thêm những kỷ niệm đáng nhớ, gắn kết bạn bè nhiều hơn".

Mở thêm cơ hội cho kinh doanh lưu trú

Chị Hoàng Như An, nhân viên làm việc tại Ta Thong Dong homestay Saigon, cho biết nhiều nhóm bạn trẻ tìm đến homestay với mục đích nấu ăn và tụ tập bạn bè. "Các bạn coi đó như một trải nghiệm thú vị, vừa tự tay chuẩn bị bữa ăn, vừa có thời gian chuyện trò, vui chơi thoải mái. So với việc đi ăn ngoài quán, không gian ở homestay mang lại sự gắn kết gần gũi hơn", chị An chia sẻ.

Theo chị An, lý do khiến nhiều bạn trẻ ưa chuộng loại hình này đến từ sự riêng tư và tiện ích mà homestay mang lại. Đi theo nhóm, chi phí được chia nhỏ nên khá tiết kiệm. Bạn trẻ có thể cùng nhau nấu ăn, tổ chức sinh nhật hay chơi trò chơi mà không lo bị giới hạn về thời gian hay ảnh hưởng đến người khác.

Còn Lương Trúc Hoàng, nhân viên phụ trách khách tại Maoki House, cho biết xu hướng các nhóm bạn trẻ thuê homestay để tụ tập, ăn uống ngày càng trở nên phổ biến. "Gần đây, số lượng nhóm bạn trẻ chọn hình thức này tăng rõ rệt, do mang lại nhiều trải nghiệm vui hơn vì có không gian chung để nấu ăn, chơi boardgame hay đơn giản là ngồi tám chuyện, xem phim tới khuya", Trúc Hoàng nói.

Anh Thái Trương Minh Tuấn, nhân viên phụ trách khách tại Bloomin' homestay, cũng nhận định loại hình tụ tập tại homestay ngày càng phổ biến vì đáp ứng đúng nhu cầu riêng tư của người trẻ. "Các bạn muốn có không gian tự do vui chơi, sinh hoạt mà không bị ai làm phiền. Đây là điều mà quán xá khó mang lại", anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, mô hình này không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp đội ngũ vận hành có thêm cơ hội sáng tạo. Việc được giới trẻ đón nhận ngày càng nhiều, tạo thêm cơ hội phát triển homestay chính là động lực để phát triển dịch vụ này hơn nữa.