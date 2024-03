Nhiều người trẻ đến gần hơn với tự do tài chính cùng chứng khoán

Chứng khoán ngày càng phổ biến

Theo Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSD), tính đến hết tháng 2, đã có 7,47 triệu tài khoản chứng khoán được nhà đầu tư cá nhân trong nước đăng ký, đồng nghĩa, số nhà đầu tư đã vượt hơn 8% dân số. Khái niệm đầu tư chứng khoán ngày càng trở nên phổ biến, thậm chí nhóm cá nhân vốn ít quan tâm đến tài chính kinh tế như sinh viên, bà nội trợ cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong thị trường này.

Khi mặt bằng giá bất động sản bị đẩy lên quá cao, giá vàng nhiều biến động và đồng thời đòi hỏi nhiều vốn, nhiều người lựa chọn đầu tư chứng khoán. So với các hình thức đầu tư truyền thống, chứng khoán linh hoạt, nhẹ vốn nên lại càng phù hợp với những thời điểm kinh tế chung khó khăn. Anh Đức Mạnh, một nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ: "Tôi đầu tư chứng khoán nhằm tích lũy cho những mục tiêu lớn như mua nhà, mua xe trong tương lai. Chứng khoán phù hợp cho người trẻ ít vốn nhưng có khả năng cập nhật thông tin liên tục, nhạy bén".

Nhờ sớm đầu tư chứng khoán đúng cách, nhiều người đã hoàn thành mục tiêu tự do tài chính khi còn khá trẻ. Chị Diễm My (kế toán) đã tham gia thị trường nhiều năm, khoản lợi nhuận từ đầu tư giúp gia đình chị mua được mảnh đất đầu tiên khi mới 30 tuổi. "Đầu tư không phải lúc nào cũng suôn sẻ, quan trọng là kiên nhẫn, có khả năng quan sát và tìm hiểu thông tin chính xác sẽ giúp sinh lời", chị My nói.

Thuận lợi nhưng không hề đơn giản

Tuy xuất hiện nhiều nhà đầu tư thành công, chứng khoán vẫn không phải là miếng bánh mềm với tất cả mọi người. Thất bại của những nhà đầu tư mới thường đến từ vấn đề kiến thức. Từ thất bại ban đầu, số đông nhà đầu tư mới sẽ trở nên hoang mang, tìm cách "gỡ" vội vàng, kéo theo nhiều quyết định sai lầm khác.

Không chỉ cần nhiều thời gian quan sát, học hỏi mà còn cần chuẩn bị tư duy phù hợp về tài chính để thành công với chứng khoán. Việc chỉ đọc một vài quyển sách hay tham gia khóa học ngắn không thể mang lại đủ thông tin cần thiết cho người mới nhập môn.

Nhà đầu tư mới cần chuẩn bị kỹ càng trước khi quyết định đầu tư

Nếu chỉ chăm chăm theo đuổi chốt lời, thanh khoản trong thời gian ngắn, nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái FOMO (sợ bỏ lỡ). Nhà đầu cần tự chủ động, không nên phó thác quyết định đầu tư của mình cho bất kỳ ai. Đồng thời, việc tìm một đơn vị uy tín, với nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ giúp khởi đầu của nhà đầu tư thuận lợi hơn.

Thành công ngay từ đầu không phải chuyện viễn vông?

Việc đầu tư hiệu quả ngay từ khi bắt đầu là điều không hề xa vời với những người chuẩn bị đầy đủ. Sau hơn 1 năm tham gia thị trường chứng khoán, anh Đức Mạnh đã có những khoản lời đầu tiên và có thêm động lực để tiếp tục chinh phục các mục tiêu mới. "Giai đoạn đầu tiên luôn khó khăn nhất. Tôi may mắn thành công ngay nhờ học hỏi được kiến thức của các anh chị đi trước và nhận được nhiều ưu đãi nhờ tạo tài khoản chứng khoán với Mirae Asset. Vì vậy mọi thứ suôn sẻ hơn rất nhiều", anh nói.

Chứng khoán Mirae Asset đồng hành cùng nhà đầu tư ngay từ vạch xuất phát

Không riêng Đức Mạnh, nhiều nhà đầu tư trẻ cũng đang ổn định hơn với chính sách hỗ trợ từ Chứng khoán Mirae Asset. Cụ thể, Nhà đầu tư mới mở tài khoản, sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ chương trình "Hero From Zero". Theo đó, khách hàng được hưởng chính sách ưu đãi Zero Fee - Không phí giao dịch (chưa bao gồm phí trả Sở 0.027% theo quy định). Chương trình ưu đãi áp dụng cho cả tiểu khoản X1 và M1. Ngoài ra, trong thời gian này khi khách hàng mở tài khoản margin đồng thời khi mở tài khoản mới cũng sẽ được hưởng Lãi suất ưu đãi chỉ 7.99%/, cùng cơ hội trúng thưởng các sản phẩm giá trị cao. Thông qua chương trình, CK Mirae Asset mong muốn mang đến cho khách hàng một khởi đầu thật thuận lợi và hoàn hảo, để có thể thành công ngay từ vạch xuất phát.

