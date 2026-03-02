Nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu: Quản lý công trình nói gì?

Liên quan đến bài viết: Hạ cốt nền đường ở Đồng Nai, nhiều nhà dân chênh vênh bên mép vực sâu; theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đoạn tuyến này đang được Công ty TNHH MTV Trường Thọ (tỉnh Đồng Nai) triển khai thi công.

Trao đổi về việc thi công hạ cốt nền đường thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753, đoạn qua xã Tân Lợi, ông Trần Văn Viết (quản lý công trình thuộc Công ty TNHH MTV Trường Thọ) cho biết công ty đang thực hiện thi công đoạn tuyến qua xã Tân Lợi dài gần 4 km. Trong đó, đoạn đường thực hiện hạ cốt nền đường dài khoảng 1.000 m (đoạn thấp nhất khoảng 60 cm và đoạn cao nhất khoảng 8,5 m).

Vách đất dựng đứng đoạn qua vườn cao su của người dân hiện chưa thể giải tỏa đền bù, nên chưa thể làm ta luy để đảm bảo an toàn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đoạn đi qua các hộ dân có độ sâu khoảng 6 m - 7 m, trong khi đoạn qua các vườn cao su có nơi cao đến hàng chục mét (do trước đó vườn cao su cao hơn mặt đường cũ – PV).

Ông Viết cho hay việc thi công khuôn đường chính đã cơ bản xong và đơn vị thi công đã trải đá để người dân lưu thông, trong quá trình tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tại các đoạn đã hạ cao độ đường, với những vách đất dựng đứng hiện tại, thì cần phải làm ta luy 2 bên đường.

Đơn vị thi công rào chắn tạm bằng các sợi dây cảnh báo, hạn chế phương tiện đi vào gần vách đất dựng đứng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nếu trời mưa ẢNH: HOÀNG GIÁP

Thường xuyên và trực tiếp quản lý tại công trình, ông Viết thừa nhận việc các vách đất dựng đứng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và nguy cơ sạt lở; đặc biệt nếu gặp trời mưa lớn nên cần sớm làm ta luy. Theo tính toán, nếu bạt ta luy ở đoạn đã hạ nền sâu từ 7,5 m - 8,5 m (trong đó có đoạn các hộ dân đang bị ảnh hưởng – PV) thì phải giải tỏa từ mép đường đến chân bạt ta luy cao, vào sâu khoảng 10 m nữa. Tuy nhiên, công tác giải tỏa, đền bù hiện vẫn chưa xong, người dân chưa đồng ý nên đơn vị thi công không có mặt bằng, không thể thi công được.

Không chỉ những căn nhà, một cột điện trung thế cũng chông chênh trên gò đất cao ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Phải giải quyết để người dân làm nhà xuống dưới, chứ làm ở đó sập nhà lúc nào cũng chưa biết. Giờ căn bản chủ đầu tư giải quyết, còn công ty sẽ thi công trong vòng khoảng một tháng là xong bạt ta luy này. Chứ nếu không đền bù được, thì 10 tháng cũng không làm được", ông Viết nêu quan điểm.

Mong sớm được hỗ trợ để ổn định cuộc sống

Trước đó, như tin Thanh Niên đã phản ánh, nhiều hộ dân ở mặt tiền đường ĐT.753 đang phải "sống trong sợ hãi" khi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đoạn qua xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai thi công hạ cốt nền đường.

Một hộ dân phải móc đất sát vách nhà, tự làm lối đi lên nhà, trải lưới B40 để tránh trơn trượt ẢNH: HOÀNG GIÁP

Theo tìm hiểu, đoạn tuyến dài khoảng 300 m qua xã Tân Lợi thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 đã được đơn vị thi công múc sâu, biến "mặt tiền" của nhiều hộ dân trước đây chỉ bước chân là ra đến đường, thì nay trở thành vực sâu với vách đất dựng đứng.

Ông Dường A Ửng (xã Tân Lợi) bức xúc: "Nhà tôi trước cao bằng đường mà giờ múc sâu cả chục mét. Tôi bức xúc mà giờ không có chỗ ở thì phải ở chứ đi đâu bây giờ. Hai vợ chồng tích góp gần nửa đời người mới được cái nhà nên giờ mong sao làm lại được nhà cao bằng đường để ở, chứ thấp thỏm lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng".

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Mộng Cầm (ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi) cho rằng: "Từ lúc làm đường tới giờ, cửa hàng tạp hóa phải đóng cửa vì không bán được. Cuộc sống bất an, hồi hộp, con cái về chỉ ở trong nhà, không dám ra trước nhà vì sợ không may té ngã xuống dưới. Mong chính quyền các cấp xem xét, giải quyết cho người dân chứ sống kiểu này sợ lắm".

Chị Nguyễn Thị Mộng Cầm phải đi bộ lên dốc cao để lên nhà ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bức xúc trước thực trạng này, ngày 15.1, nhiều ở hộ dân xã Tân Lợi đã có kiến nghị tập thể gửi đến UBND xã Tân Lợi mong sớm được giải quyết.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai, cho biết những phản ánh của người dân là đúng về việc thi công đường ĐT.753 đã hạ độ cao cốt nền đường gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Căn nhà ông Nguyễn Văn Phước bị móc đến gần tường nhà

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bà Hiền cũng cho biết chính quyền xã đã làm việc với đơn vị chủ đầu tư để thống nhất giải pháp, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt, đi lại. Xã cũng đã có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh xem xét, có các biện pháp tốt nhất hỗ trợ cho bà con đồng thời phối hợp các đơn vị rà soát và xây dựng lại phương án áp giá bồi thường theo đúng quy định.