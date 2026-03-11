Nhiều nơi kinh doanh trò gắp thú bông, bật mí tiền lời mỗi tháng

Kinh doanh trò gắp thú bông, cần bao nhiêu vốn?

Tối đầu tuần tại một điểm kinh doanh trò gắp thú bông ở đường Nguyễn Gia Trí (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) có nhiều người trẻ đứng chơi.

Nhiều nơi kinh doanh trò gắp thú bông ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Bảo Hoàng, sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, vừa bỏ thêm 10.000 đồng vào máy vừa cười và cho biết: "Biết là khó trúng, nhưng chơi vui. Mỗi tối chơi, tốn 50.000 – 70.000 đồng". Đứng cạnh, nhiều người của Hoàng cười tươi khi anh chàng gắp thành công được chú thỏ bông. Hoàng nói thêm: "Đã là lần chơi thứ 6 em mới gắp được. Cảm giác rất đã. Nếu mua ngoài thì chú thỏ bông này chắc có giá khoảng 30.000 – 40.000 đồng, còn chơi ở đây tốn tiền hơn nhưng vui hơn".

Chính tâm lý "chơi cho vui" này khiến máy gắp thú bông luôn có khách, đặc biệt là người trẻ và các cặp đôi.

Các cặp đôi thích chơi trò gắp thú bông ẢNH: THANH NAM

Anh Trần Minh Khoa (32 tuổi), chủ điểm kinh doanh này cho biết mô hình này không cần vốn quá lớn nhưng phải chọn vị trí tốt. "Giá một máy gắp thú bông hiện nay dao động khoảng 10 – 40 triệu đồng, tùy loại và kích thước", anh Khoa cho hay.

"Như chỗ tôi kinh doanh, mỗi máy gắp thú bông là 15 triệu đồng, thú bông nhập sỉ khoảng 10.000 – 20.000 đồng/con, tiền thuê mặt bằng thêm 8 triệu đồng/tháng. Nếu mở một cụm 10 máy như tôi, chi phí vốn bỏ ra với tiền công lắp đặt, trang trí khoảng 200 triệu đồng", anh Khoa nói.

Theo anh Khoa, doanh thu phụ thuộc rất lớn vào vị trí đặt máy. "Ở khu vực đông người trẻ như gần trường học, gần các trung tâm thương mại, rạp phim hoặc khu vui chơi, thì mỗi máy có thể trên 40 lượt chơi/ngày. Giá mỗi lượt chơi là 10.000 đồng/lần. Nếu tính trung bình mỗi ngày có thể thu 400.000 đồng/máy. Tuy nhiên, đó là doanh thu trước chi phí", anh Khoa nói và kể: "Nhiều người nghĩ kinh doanh máy gắp thú bông "hái ra tiền", nhưng thực tế còn nhiều khoản chi như mua thú bông, bảo trì máy, tiền điện… Một máy gắp thú bông có thể lời khoảng 7 – 8 triệu đồng/tháng nếu đặt ở vị trí tốt".

Không ít người trẻ thích chơi trò gắp thú bông ẢNH: THANH NAM

Để thu hút khách…

Chị Đỗ Thị Hồng Thanh (34 tuổi, chủ một điểm kinh doanh gắp thú bông trên đường Phạm Văn Đồng, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước là P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết doanh thu 12 máy gắp thú bông khoảng 180 triệu đồng/tháng, sau khi trừ những chi phí còn lời khoảng 70 – 80 triệu đồng.

Một máy gắp thú bông hoạt động ra sao? Một máy gắp thú bông hiện nay thường có các bộ phận chính: cần gắp 3 chấu, bảng điều khiển, hệ thống cảm biến, bộ lập trình lực gắp, khe nhận xu… Người chơi mua xu bỏ vào để điều khiển cần gắp di chuyển trong khoảng 20 – 30 giây nhằm gắp một món đồ trong máy. Bên trong máy có một bộ điều khiển lực gắp. Chủ máy có thể cài đặt lực này mạnh hoặc yếu để điều chỉnh tỉ lệ trúng thưởng.

"Tuy nhiên, không phải tháng nào cũng đông khách. Có những tuần rất vắng khách ghé đến", chị Thanh kể.

Theo chị Thanh, để thu hồi hồi vốn khoảng 3 – 4 tháng. "Nhưng đó là với điều kiện khách liên tục, đông đúc. Chứ như tôi, phải mất 1 năm mới hoàn vốn vì tốn chi phí mặt bằng, tiền sửa chữa máy…", chị Thanh cho hay.

Các trung tâm thương mại, siêu thị... có nhiều nơi đặt máy gắp thú bông ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Phú Hưng (28 tuổi, chủ một điểm kinh doanh gắp thú bông trên đường Bình Long, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM; trước là P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) cho rằng có nhiều yếu tố quyết định cho doanh thu.

"Ví dụ như vị trí đắc địa, thú bông phải đẹp. Hiểu khách hàng thích thú bông nào, như trẻ nhỏ, học sinh thì thích nhân vật hoạt hình, còn sinh viên, người trẻ thích thú bông dễ thương. Cũng nên thay đổi thú bông theo chủ đề từng tuần. Nếu thú bông lỗi mốt, xấu hoặc kém chất lượng, người chơi sẽ ít hứng thú…", anh Hưng nói.

Theo anh Hưng, không ít người thất bại khi kinh doanh mô hình này vì những nguyên nhân như đặt máy ở nơi vắng, thuê mặt bằng quá đắt, thú bông không hấp dẫn, không đầu tư máy một cách chỉn chu dẫn đến hay hư phải sửa, bảo trì liên tục…

Đa dạng thú bông trong các máy gắp ẢNH: THANH NAM

Để thu hút khách với mô hình kinh doanh này cần chọn vị trí đắc địa, có thú bông đẹp... ẢNH: THANH NAM



