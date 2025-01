Nhiều nơi miền Bắc lạnh 0 độ C, Hà Nội rét nhất từ đầu mùa đông

Bản tin lúc 6 giờ sáng 13.1 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ở miền Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ rất thấp từ đầu mùa đông.

Nhiều nơi ở miền Bắc xuống 0 độ C, Hà Nội rét nhất từ đầu mùa đông ẢNH: CTV

Cụ thể, khoảng 20 địa phương có nhiệt độ dưới 10 độ C như: Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang... 7 tỉnh, thành có mức nhiệt độ 10 độ C: Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Trong đó, tỉnh có nhiệt độ thấp nhất là Cao Bằng 2,5 độ C và Lạng Sơn 3,2 độ C. Thủ đô Hà Nội cũng ghi nhận mức nhiệt thấp nhất tính từ đầu mùa đông năm nay, ở mức 7,3 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, sau 10 giờ sáng, nền nhiệt sẽ tăng nhanh 12 - 15 độ C; khu vực vùng núi phổ biến 4 - 7 độ C.

Từ đêm nay 13.1, nền nhiệt độ thấp nhất có xu hướng tăng dần, phổ biến 10 - 13 độ C ở khu vực đồng bằng và trung du; khu vực Hà Nội 10 - 12 độ C; vùng núi 8 - 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Từ đêm 14 - 16.1, nền nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc bộ phổ biến 13 - 16 độ C, riêng khu vực vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 20 - 22 độ C.

Trước đó, trong đợt rét đậm, rét hại này, vùng núi miền Bắc có nơi dưới 2 độ C như: Đình Lập (Lạng Sơn) 1 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 0,9 độ C, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 1,4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 0,8 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) 1,4 độ C…