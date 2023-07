Nhiều nơi ở TP.HCM mưa to kèm gió giật mạnh, vì sao?

TP.HCM, Nam bộ đang trong đợt mưa diện rộng kéo dài. Mấy ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn có mưa to kèm giông gió giật mạnh vào buổi chiều tối. Sáng 17.7, tiết trời TP.HCM mát mẻ, dễ chịu. Đến 15 giờ 30 phút, các quận trung cũng bắt đầu xuất hiện giông gió và mưa to.



Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại Nhà Bè hôm nay là 29oC (giảm đến 3oC so với ngày hôm trước), tại Tân Sơn Nhất cao nhất 31oC (giảm 2oC so với hôm trước), độ ẩm thấp nhất 71%, gió tây 7 – 9m/s.

TP.HCM có mưa to kèm gió giật mạnh mấy ngày qua Nhật Thịnh

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, nguyên nhân của các trận mưa là do dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Trung bộ nối với cơn bão số 1; phía nam hội tụ gió ở mực 500 mb ngay trên khu vực Nam bộ vẫn đang tồn tại, kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh.

"Người dân thấy gió giật mạnh trong cơn mưa là do kết hợp của những hệ thống thời tiết trên. Dải hội tụ nhiệt đới kèm bão hút gió tây nam mạnh lên, có những nhiễu động làm lớp khí quyển bề mặt có sự bất ổn định, hội tụ ẩm mạnh, trên nền nhiệt độ cao,... Đây là các điều kiện tốt để hình thành giông, sét, gió giật", ông Quyết thông tin.

Đợt mưa diện rộng này dự báo kéo dài đến 22.7 Nhật Thịnh

Sáng 17.7, thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, trời nắng gián đoạn, có mưa rào rải rác ở các tỉnh miền Tây và có mưa rào cục bộ ở khu vực Đông Nam bộ. Lượng mưa tính đến 14 giờ tại một số nơi có mưa khá như: Vĩnh Châu (Sóc Trăng) 35 mm, Tri Tôn (Kiên Giang) 31 mm, đảo Hòn Đốc (Kiên Giang) 19,6mm…

Nhiệt độ cả khu vực lúc 13 giờ giảm từ 1 – 2oC so với ngày hôm qua, Đông Nam bộ phổ biến 29 – 32oC, riêng Phước Long (Bình Phước) 28oC, miền Tây từ 27 – 31oC, riêng Châu Đốc (An Giang) 33oC.

Mưa to nhiều nơi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 24 giờ tới bão số 1 đổ bộ vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc bộ và suy yếu. Do vậy, dải hội tụ nhiệt đới cũng hoạt động yếu dần. Gió mùa tây nam giảm nhẹ về cường độ trên các vùng biển phía nam.

Đêm nay và chiều, tối mai TP.HCM dự báo mưa nhiều nơi Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, đêm nay và ngày mai có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 29 – 32oC. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 23 – 26oC, phía bắc Đông Nam bộ có nơi dưới 23oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm nay và chiều, tối mai có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Từ 2 – 7 ngày tới, dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày có lúc giảm mây, hửng nắng.