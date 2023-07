Cơn mưa to ở TP.HCM tối qua có thể mở đầu đợt mưa diện rộng dài 1 tuần

Tối qua (13.7), TP.HCM xuất hiện mưa to kèm giông hầu khắp khu vực, một số tuyến đường bị ngập nước cục bộ. Trong 24 giờ qua, cả khu vực Nam bộ cũng có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Thời gian mưa tập trung về chiều tối và đêm.



Lượng mưa ghi nhận từ 7 giờ ngày 13.7 – 7 giờ ngày 14.7 tại một số nơi như: Dĩ An 1 72,4 mm, Tân Uyên (Bình Dương) 60,6 mm, Túc Trưng (Đồng Nai) 56 mm, Bình Long (Bình Phước) 52 mm, Tân Trụ (Long An) 50 mm. Tại TP.HCM, lượng mưa đo được tại Hóc Môn 102,4 mm, Củ Chi 66,8 mm, An Phú 50,8 mm, Cần Giờ 59,6 mm, Cát Lái 46,6 mm…

Cơn mưa to ở TP.HCM tối qua mở đầu đợt mưa diện rộng kéo dài 1 tuần Nhật Thịnh

Cũng theo đơn vị này, dự báo đợt mưa diện rộng trên khu vực Nam bộ lần này có khả năng kéo dài đến hết ngày 22.7. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp khu vực ven sông, ven kênh rạch.

Đề phòng mưa to vào chiều tối

Đơn vị này cho hay, đêm qua (13.7), vùng áp thấp ở vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Rãnh áp thấp đi qua khu vực giữa Biển Đông nối với hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông Philippines có xu hướng đi vào phía đông bắc Biển Đông. Gió Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh trên khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Từ trưa chiều trở về đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to và dông, sét, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 30 – 33oC, có nơi trên 33oC.

Đợt mưa diện rộng dự báo kéo dài đến hết 22.7 Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết TP.HCM mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều, tối và đêm có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và giông, có nơi mưa to.

Từ 48 – 72 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua khu vực Trung bộ hoạt động mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới với hoạt động của vùng áp thấp nhiệt đới di chuyển vào phía đông bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trên các khu vực biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 – 72 giờ tới mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào rải rác. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.