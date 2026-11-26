Chiều 26.11, tại Hà Nội, Bộ Công thương họp báo thông tin xung quanh kết luận sơ bộ USTR trong cuộc điều tra theo Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất, sản lượng trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và đề xuất mức thuế bổ sung tối đa 35% đối với hàng hóa Việt Nam.

Bộ Công thương họp báo công bố về Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung 35% đối với hàng Việt Nam ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Trong Đạo luật Thương mại năm 1974, Mục 301 là công cụ pháp lý nội địa cho phép Mỹ điều tra và đơn phương áp đặt các biện pháp trả đũa thương mại đối với các quốc gia bị cho là có hành vi thương mại không công bằng.

Theo ông Chu Thắng Trung, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, cho biết cuộc điều tra được phía Mỹ khởi xướng từ ngày 1.3. Trong quá trình này, Bộ Công thương tích cực cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh thực tế sản xuất và phản bác các cáo buộc chưa chính xác. Tuy nhiên, trong kết luận sơ bộ công bố ngày 25.11, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng Việt Nam là 35%.

USTR xác định các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bị cáo buộc có tình trạng dư thừa công suất hoặc phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu tại Việt Nam, bao gồm: dệt may, trang phục và giày dép; các thiết bị điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông; xi măng và vật liệu xây dựng...

Cùng với mức thuế đề xuất, USTR đưa ra danh mục miễn trừ thuế bổ sung đối với 2.121 mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam theo mã HS 8 số. Cụ thể là sản phẩm thuộc các nhóm hàng: sản phẩm công nghệ cao, điện tử và linh kiện bán dẫn; dược phẩm, hóa chất và thiết bị y tế; nguyên liệu thô và khoáng sản thiết yếu; hàng không dân dụng và linh kiện vận tải đặc thù; một số mặt hàng nông sản nhiệt đới không trồng được tại Mỹ như: cà phê, chè, hạt tiêu...

Cũng theo ông Chu Thắng Trung, mức thuế bổ sung 35% đang là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn của các quốc gia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Dự kiến, bắt đầu từ ngày 25.1.2027, USTR sẽ mở phiên điều trần công khai đối với kết luận sơ bộ của vụ việc.

Ông Chu Thắng Trung cho rằng, mức thuế bổ sung Mỹ đề xuất với Việt Nam có thể giảm xuống còn 20% nếu tới đây, hai nước sớm đạt được thỏa thuận trong đàm phán thương mại đối ứng.

Trước đó, từ tháng 4.2025, Việt Nam - Mỹ đã khởi động đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, bao gồm các thỏa thuận về thuế quan. Đến nay, hai nước đã tiến hành 7 phiên đàm phán chính thức cùng nhiều phiên làm việc cấp bộ trưởng và cấp kỹ thuật. Việt Nam đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán với Mỹ; chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng.

Ông Chu Thắng Trung khẳng định, Bộ Công thương đang tham gia đầy đủ quy trình điều tra của USTR; đồng thời phối hợp các bộ, ngành liên quan tham gia các phiên điều trần, xây dựng các bản bình luận phản biện đối với nội dung kết luận điều tra, ý kiến cáo buộc chưa chính xác; tăng cường tham vấn, trao đổi với phía Mỹ để có mức thuế phù hợp phù hợp.

Nhiều nước không nhất trí

Cập nhật phản ứng từ quốc tế, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công thương, cho biết, các thành viên CPTPP, các đối tác ASEAN, Liên minh châu Âu (EU) đang tham dự Hội nghị quan chức cấp cao Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (SOM5) diễn ra từ ngày 23 - 27.11 tại Hà Nội đã trao đổi về vụ việc này.

"Tất cả các nước đều không nhất trí với những cáo buộc của USTR về tình trạng dư thừa công suất sản xuất trên thế giới để áp mức thuế bổ sung cao như vậy", ông Thái nói.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công thương cho rằng lưu ý mỗi ngành hàng, lĩnh vực có mức độ rủi ro khác nhau nên cần chương trình quản trị riêng. Nếu mặt hàng thuộc diện được miễn trừ (như chè, cà phê) hoặc hàng hóa thuộc các mục khác như mục 232 (máy tính, điện tử...) thì cách quản trị rủi ro sẽ khác với các nhóm hàng khác.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần theo dõi thông tin, cảnh báo rủi ro từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Cục Phòng vệ thương mại về các nguy cơ như lẩn tránh thương mại để chủ động xây dựng kế hoạch đa dạng hóa thị trường và quản trị rủi ro.