Nhiều nước nêu lập trường về xung đột Gaza tại LHQ

Theo The Times of Israel đưa tin hôm qua 24.9, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani nói rằng Israel đã chọn leo thang chiến sự thay vì tìm cách đưa các con tin bị lực lượng Hamas giam tại Gaza trở về. Ông al-Thani cũng chỉ trích vụ tấn công của Israel vào thủ đô Doha (Qatar) hôm 9.9 đã gây tổn hại đến nỗ lực của Qatar đang làm trung gian đàm phán ngừng bắn tại Gaza.

Quốc vương Jordan Abdullah II dành gần như toàn bộ bài phát biểu để lên án chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích Israel có hành động "diệt chủng" tại Gaza. Trong khi đó, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cho rằng thế giới cần tôn trọng quyền an ninh của Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp lãnh đạo các nước Ả Rập và Hồi giáo ngày 23.9 Ảnh: AFP

Cũng tại phiên họp ở LHQ, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự ủng hộ vững chắc cho Israel, khi đưa ra lập trường lên án việc các nước phương Tây công nhận Nhà nước Palestine. Theo Reuters, ông Trump cho rằng việc công nhận sẽ khiến Hamas có lợi lớn nhất và làm xung đột Gaza kéo dài. Trước đó, Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định không chấp nhận Nhà nước Palestine. Trong ngày 23.9, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp lãnh đạo các nước Ả Rập và Hồi giáo. Ông Trump nhấn mạnh lập trường của Washington là muốn kết thúc cuộc chiến tại Gaza. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho hay cuộc gặp giữa ông Trump với các lãnh đạo nói trên rất hiệu quả và sẽ sớm có tuyên bố chung.

Tình hình Gaza cũng là vấn đề trọng tâm trong cuộc gặp song phương giữa ông Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại New York. Ông Macron nói rằng nếu chỉ dùng biện pháp quân sự tại Gaza là không đủ.

"Việc hạ các thủ lĩnh Hamas là chiến tích lớn, thế nhưng số lượng tay súng Hamas vẫn đông như những ngày đầu, do vậy việc giải tán Hamas đang không hiệu quả. Chúng ta cần một quy trình toàn diện", ông Macron nói. Tổng thống Pháp nói ông Trump là người duy nhất có thể tác động đến Israel, đồng thời cho rằng chủ nhân Nhà Trắng chỉ có thể chiến thắng giải Nobel Hòa bình nếu ông Trump dừng được cuộc xung đột ở Gaza.

Theo Đài Al Jazeera ngày 24.9, chiến dịch tấn công của Israel vào TP.Gaza đã khiến công tác cứu trợ thêm khó khăn, khi các bệnh viện dã chiến thiếu thiết bị nghiêm trọng. Nhóm các nền kinh tế hàng đầu G7 ngày 24.9 cũng đã ra tuyên bố chung, kêu gọi Hamas và Israel ngừng bắn, thả con tin và mở đường chuyển viện trợ vào Gaza.